Les Mondes de Ralph 2 se dévoile dans une nouvelle image !

Mise à jour du 17 janvier 2018

madmoiZelle vous en parlait en juillet 2016 (lire ci-dessous) : Les Mondes de Ralph aura une suite qui devrait sortir ce mois de mars 2018 aux États-Unis !

Dernièrement, une nouvelle image est parue, donnant quelques indications quant à la trame de ce second opus.

Ralph, décontenancé dans Les Mondes de Ralph 2

L’image en question, la voici :

Dans ses nouvelles aventures, Ralph va s’attaquer à Internet et ses codes.

Mais alors que son acolyte Vanellope von Schweetz semble toute excitée, notre bon vieux Ralph a l’air désemparé, ne sachant trop que faire.

Après avoir exploré pour une des premières fois l’univers des jeux vidéos dans le monde de l’animation, Rich Moore (réalisateur des Mondes de Ralph mais aussi de Zootopie ou de certains épisodes des Simpson) avait envie de mettre en scène la complexité de la sphère web.

De nombreux nouveaux personnages vont faire leur apparition, mais il semblerait que le protagoniste va être confronté à plusieurs épreuves dont aucune ne se révèlera simple.

Toutes les princesses Disney dans Les Mondes de Ralph 2

Également, durant la convention Disney D23 en Californie, l’information selon laquelle Ralph et Vanellope vont rencontrer les princesses Disney à l’intérieur du site OhMyDisney.com a été dévoilée.

Si hâte de retrouver Blanche-Neige, Mulan, Raiponce, Ariel, Cendrillon, Tiana, Pocahontas, Belle, Jasmine, Elsa, Vaiana, Merida et j’en oublie probablement, réunies dans cet univers geek…

La sortie en France est prévue pour le 28 novembre 2018.

Les Mondes de Ralph 2 est confirmé pour 2018 !

Le 1er juillet 2016

Six ans après sa sortie, Les Mondes de Ralph (Wreck-it Ralph) va avoir droit à sa suite ! Disney a prévu une sortie en salle le 9 mars 2018.

La nouvelle a été annoncée dans une vidéo live publiée sur le compte Facebook du studio, en présence de l’acteur John C. Reilly, le doubleur original de Ralph.

Pour le deuxième opus, on ne change pas une équipe qui gagne avec toujours Rich Moore à la réalisation et Phil Johnston au scénario. Cependant, l’intrigue reste encore mystérieuse. On sait juste que Ralph, cet anti-héros au grand cœur et aux gros biceps, va maintenant s’attaquer à Internet…

Les premiers visuels du film dévoilent Ralph avec son acolyte Vaneloppe surplombant une ville censée représenter Internet, avec des dérives de marques connues : « Gügle » pour Google, « Amazing » pour Amazon…

En attendant mars 2018, on garde l’œil ouvert pour en savoir plus sur l’histoire !