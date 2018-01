Cy. donne la meilleure astuce anti-complexes dans son Cher Corps !

Le nouveau Cher Corps de Léa Bordier donne la parole à un membre de la grande famille madmoiZelle que j’affectionne tout particulièrement, il s’agit de Cyrielle, alias Cy., meuf et illustratrice de talent.

Elle nous parle de son enfance, de son surpoids et de sa double scoliose, de ses déboires capillaires et du lien entre ses cheveux et son personnage (ou l’inverse !)

Ce que j’ai le plus kiffé, c’est qu’elle nous explique comment elle gère ses « up and down », notamment à propos de son apparence.

Cy. et son videur de boîte à complexes

Cyrielle raconte qu’après avoir changé de contraception, elle a eu pour la première fois de l’acné.

La jeune femme raconte combien il faut d’énergie pour ne pas se laisser envahir par ses complexes, et mieux encore, pour ne pas en adopter de nouveaux.

« Y a une salle où se trouvent tous mes complexes, avec un videur devant maintenant. Y a déjà du monde à l’intérieur et il y a un quota à respecter les gars. […] Maintenant on peut que sortir ! »

Objectif déculpabilisation, l’autre combat feel good

C’est avec la sortie de son strip sur la culpabilité sexuelle que Cyrielle s’est rendue compte qu’il y avait un sujet à développer et que ce thème touchait beaucoup de monde.

Avec son livre Le vrai sexe de la vraie vie, l’illustratrice montre toutes sortes de sexualités, un panel de corps différents et raconte qu’elle a reçu plus de 200 témoignages, qui l’ont touchée autant que son livre a pu le faire auprès des lectrices et des lecteurs.

Elle nous quitte sur ces jolis mots que je vais répéter en boucle à chaque fois que j’aurais un doute sur moi.

« Vous êtes légitimes à avoir le corps que vous avez envie d’avoir, vous êtes légitimes à faire ce que vous avez envie de faire, et n’écoutez pas les gens qui pourraient vous dire que votre corps n’est pas bien ou que ce que vous faites n’est pas bien. »

Alors, toi aussi tu vas engager un videur de boîte à complexes ?

À lire aussi : Clemity Jane, son éducation sexuelle et ses poils d’aisselles roses dans Cher Corps