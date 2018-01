Charlotte et son dos original inaugurent une nouvelle série anti-complexes

Coucou toi !

C’est Léa Castor, graphiste et illustratrice chez madmoiZelle. Je prends la parole aujourd’hui pour te partager un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment : Corps à coeur Coeur à corps.

Il s’agit d’une série de témoignages illustrés, mettant en avant des personnes qui ont décidé d’avoir un regard plus positif vis-à-vis de leurs complexes physiques.

Il ne s’agit pas de se sentir bien À TOUT PRIX (ça suffit les injonctions, oh !) ou de dire qu’il y a des complexes plus importants que d’autres, mais d’observer les chemins que prennent différentes personnes pour se sentir plus en paix avec elles-mêmes.

Tous les corps sont différents, ça te dit de les célébrer avec moi chaque semaine ?

Les illustrations sont faites par mes petites mains et à partir de photos envoyées en même temps que le texte. J’en reçois plusieurs et je choisis celle qui m’inspire le plus.

Donc, sans plus attendre, le premier témoignage.

— Hey toi la tour de Pise !

— Qu’est-ce que t’as dans le dos ?

— T’as mal ?

À l’âge de 13 ans, mon corps a changé,

pas parce que je rentrais dans l’adolescence

mais pour une toute autre raison.

On m’a annoncé assez rapidement

que j’allais devoir vivre avec un handicap,

que ma colonne ne serait jamais droite

et que je devrais subir une opération

pour éviter que cela empire.

J’ai donc depuis cet âge une énorme cicatrice

dans tout le long de mon dos,

qui est devenue plus laide suite

à des complications

et plusieurs opérations.

J’ai toujours eu des remarques

de mes petits camarades à l’école

et de personnes que je ne connaissais pas.

Au début je cachais ma cicatrice

comme je pouvais mais je ne pouvais

malheureusement pas dissimuler le fait que

je ne me tiens pas droite.

Au fur et à mesure du temps j’ai appris

à montrer mon dos, à me mettre en bikini

et ne plus me soucier des remarques

ou des regards qu’on pouvait m’adresser.

Mon handicap me fait grandir,

c’est désormais ma force

et je n’ai pas honte de le dire

ou de le montrer.

Je suis fière d’avoir vécu

et combattu ces mauvais moments.