Une application aide à trouver son sosie dans une œuvre d’art

Ta mère ne cesse de te répéter que tu es une œuvre d’art ? Cette application pourrait bien finir par t’en convaincre.

Ça doit être non seulement très drôle mais aussi très satisfaisant de découvrir que l’on ressemble à une personne représentée sur une peinture.

people that found their doppelgängers in art museums omg this is so cool pic.twitter.com/JNlfGp1juP

C’est aussi parfois embarrassant :

Et ça peut rendre grognon :

Grâce à cette fabuleuse technologie qu’est la reconnaissance faciale, il est possible de découvrir si on aurait pu avoir avec une seconde vie en apparaissant sur une œuvre d’art :

A post shared by Pete Wentz (@petewentz) on Jan 14, 2018 at 7:27am PST

C’est parfois très impressionnant :

Et bien sûr ce qui est drôle, c’est que ça ne fonctionne pas toujours très bien :

Nothing like a little self esteem boost from google arts and culture on a Saturday night pic.twitter.com/hYYtdNN308

— Amy Stone (@amyhannumstone) January 14, 2018