Youknowme, un hashtag pour défendre le droit à l’IVG et libérer la parole

Tu en as sûrement entendu parler la semaine dernière : l’Alabama a promulgué une nouvelle loi qui menace gravement le droit à l’IVG pour les femmes. Elle prévoit une interdiction quasi totale de l’avortement (sans exceptions en cas de viol ou d’inceste) et des fortes peines de prison pour les médecins qui le pratiquent.

Depuis, l’association de défense des droits civiques (ACLU) a annoncé son intention d’aller en justice pour empêcher l’application de ce texte, le plus répressif des États-Unis. Cela n’inquiète pas les promoteurs du texte en Alabama qui espèrent justement pouvoir porter leur combat anti-IVG (et donc anti-droits des femmes) devant la Cour suprême des États-Unis.

Un arrêt emblématique de la Cour suprême a en effet reconnu en 1973 le droit des femmes à avorter tant que le fœtus n’est pas viable. Or l’élection de Donald Trump a changé la donne puisqu’il a nommé deux nouveaux juges conservateurs (sans surprise, des hommes blancs de plus de 50 ans). Il y a donc de vraies raisons de s’inquiéter pour l’accès à l’avortement aux États-Unis, surtout qu’en plus de l’Alabama, 27 autres États ont passé des lois restreignant le droit à l’IVG.

Depuis plusieurs mois, les militantes féministes américaines se mobilisent pour défendre le droit à l’IVG dans le pays. À travers des manifestations, comme celles qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes ce week-end en Alabama, et sur les réseaux sociaux.

Une initiative a particulièrement retenu mon attention. Sous le hashtag #youknowme, des milliers de femmes témoignent sur Twitter et Instagram à propos de leur avortement. À l’origine, il a été lancé par Busy Philipps, une actrice et activiste américaine : « beaucoup de gens pensent qu’ils ne connaissent pas de personnes qui ont avorté, mais vous me connaissez moi ».

1 in 4 women have had an abortion. Many people think they don't know someone who has, but #youknowme. So let's do this: if you are also the 1 in 4, let's share it and start to end the shame. Use #youknowme and share your truth.

— Busy Philipps (@BusyPhilipps) May 15, 2019