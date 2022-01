Voici les nouveaux emojis mi-gênants mi-marrants qui débarquent bientôt sur nos smartphones

De nouveaux emojis débarquent sur la mise à jour iOS 15.4 Et certains sont plus compréhensibles que d’autres… Entre smiley qui fond au soleil et nid d’oiseau, découvrons-les ensemble !

On pensait avoir tout vu en termes de smileys jaune, mais les créateurs et créatrices des emoji ne cessent d’innover et de nous en présenter des nouveaux chaque année ! Les icônes à venir ende 2022 ont été annoncées dans un article d’Emojipedia et se révèlent… toujours plus étonnantes.

Je ne sais pas vous, mais moi j’en utilise trois à tout casser, car chercher dans la large bibliothèque de l’iPhone me fiche la flemme. Mais, c’est toujours bien de savoir que si j’ai besoin de pointer quelqu’un du doigt, je pourrais le faire avec cette mise à jour.

Fleur de lotus et korean heart

Essayons d’imaginer une discussion où chacun de ces nouveaux emoji pourrait être utilisé. Pour certains c’est assez facile — par exemple, les deux mains qui forment un coeur peuvent vous permettre de mimer les mots « One Love », référence au morceau de Bob Marley.

Pour d’autres c’est plus compliqué : par exemple le nid d’oiseaux avec des oeufs dedans… À part si vous avez une poule qui pond des oeufs bleus, c’est dur à placer !

Hâte d’utiliser le smiley jaune qui fond au soleil : il risque de bien illustrer votre période prémenstruelle. Dans le thème flirt, celui qui se mord les lèvres et assez intéressant et pourra ramener plus de subtilité que le smiley violet avec un regard coquin/terrifiant. Mais il peut vite devenir gênant.

En plus des petits personnages jaunes, de nouveaux signes d’inclusivité et de diversité débarquent dans la mise à jour, et ça fait toujours plaisir ! Alors, c’est quoi votre nouvel émoji préféré et celui que vous détestez par-dessus tout ?

À lire aussi : Les nudes, les GAFA, les algorithmes : Lucie Ronfaut explique le Web aux ados (et au reste du monde)

Crédit photo : Twitter de Emojipedia