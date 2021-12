Urgence Secret Santa ? Pas de panique ! Voici notre sélection de cadeaux de 5 à 30€

Que ce soit au bureau ou entre ami, le Secret Santa est une tradition qui revient tous les ans. Si vous êtes en manque d’inspiration, Madmoizelle est là pour vous aider avec une sélection de cadeaux pour tous les budgets.

Le mois de décembre vient de débuter. On commence petit à petit les préparatifs de Noël, Mariah Carey, Wham ! et Franck Sinatra inondent nos playlists pendant que certains réfléchissent déjà à la décoration du sapin.

Comme tous les ans lors du dernier mois de l’année, vous pensiez y échapper mais l’invitation du Secret Santa est tombée à l’occasion de la soirée de Noel entre collègues, entre amis, en famille. Ou les trois !

Que le tirage au sort vous attribue le rôle de papa Noël pour votre super collègue ou pour une cousine dont vous n’avez plus de nouvelles depuis l’adolescence, il va falloir vous creuser la tête pour trouver un cadeau à glisser sous le sapin. Sauf que chaque année c’est la même rengaine. On allume son ordinateur, on va sur internet et on cherche « idée cadeaux Noël pas cher ».

Aujourd’hui Madmoizelle est la pour apporter des réponses à votre recherche. Si vous êtes à cours d’idées cette sélection va vous aider à y voir plus clair !

Des idées de cadeaux à moins de 10 euros

Si le budget de votre Secret Santa à été fixé à 10 euros, cette sélection devrait vous permettre de faire de vous une mère Noël en or !

Un trèfle à quatre feuille à faire pousser

Découvrez ce kit pour faire pousser un trèfle à quatre feuilles, 5,95€

Ce petit pot en aluminium contient un bulbe pour faire pousser un trèfle à quatre feuilles. En l’arrosant un peu tous les jours, il finira par sortir sa tête. Et si vous y croyez, il apportera chance et bonheur à la personne à laquelle vous l’offrez !

Le thé sous le thème du signe astrologique

Découvrez ces boîtes de thé astro à 8,95€

Pour offrir ce cadeau qu’on peut vraiment qualifier d’original, il faudra connaitre la date de naissance de celui ou celle à qui vous comptez l’offrir. Côté thé chacun ses goûts : sucré, amer, épicé… alors offrez un thé qui correspond au caractère de la personne et à son signe astrologique, si c’est sa came ! Menthe/verveine pour les Bélier, pétales de coquelicot et bleuet pour les Balance… il y a de tout.

Des chaussettes cocooning en moumoute

Découvrez ces chaussettes cocooning en moumoute à 9,95€

Pour réchauffer les pieds froids pendant l’hiver, ces chaussettes en moumoute sont les pantoufles idéales. Un cadeau cocooning à petit prix disponible en plusieurs couleurs, avec des coeurs antidérapants sous les pieds.

Des bâtonnets d’encens parfumés bois de lumière

Découvrez ces bâtonnets d’encens parfumés bois de lumière à 6,95€

Le bois de lumière correspond à une senteur de bois précieux avec une petite touche épicée. Ces 40 tiges d’encens sont faites à partir de bambou enrobé de poudre de bois — idéal pour offrir un doux parfum d’intérieur aux notes festives.

Des idées de cadeaux à moins de 15 euros

Si la soirée spéciale Noël de votre open space se rapproche et que vous n’avez toujours pas trouvé de quoi ravir vos collègues, cette sélection de petits cadeaux à moins de 15 euros va surement vous donner des idées.

Une gourde format canette isotherme

Découvrez cette gourde cannette isotherme à 14,95€

Cette gourde aux allures de canette de soda est un bon moyen de transporter facilement des boissons fraiches ou chaudes ! Team thé ou café, elle met tout le monde d’accord. Elle est isotherme et garde les boissons au chaud pendant plusieurs. En plus d’aider à éliminer les bouteilles en plastique, c’est un bel objet avec son dessin réalisé par la créatrice Mélissa Paszkiewicz.

Son seul défaut : elle n’est pas compatible avec le lave-vaisselle.

Un petit diffuseur d’huiles essentielles en bois

Découvrez ce diffuseur d’huiles essentielles en bois à 12,95€

Si vous avez un peu de mal avec l’odeur de cuir dans la nouvelle voiture de votre cousin, ce cadeau ne pourra que vous arranger ! En plus de faire plaisir, vous prendrez soin de votre odorat…

Ce petit diffuseur d’huiles essentielles est constitué d’une pince pour le fixer sur le système d’aération de la voiture. Après avoir versé quelques gouttes d’huiles essentielles, il suffit d’allumer la climatisation pour en profiter.

Un petit appareil pour des raclettes mini à la bougie

Découvrez cet appareil à raclette à la bougie à 14,95€

Avant le foie gras et les petits fours du réveillon, c’est le moment de profiter des soirées raclettes entre potes. Il arrive parfois que des invités last minute s’incrustent, et même si la raclette party est synonyme de partage et convivialité, le fromage n’attend pas ! Donc pour éviter de devoir faire une poêle pour deux, ou pour celles et ceux qui veulent se la jouer solo, ce cadeau est idéal. Afin de faire chauffer le fromage, il suffit de déposer deux bougies chauffe-plats sur le socle et attendre 2/3 minutes.

Des idées de cadeaux à moins de 20 euros

Lors d’une soirée Secret Santa, on impose un petit budget histoire de s’offrir des cadeaux sans se ruiner. Certes, c’est l’intention qui compte… mais tout de même le but est de trouver une idée originale à petit prix !

Pour vous faciliter la vie, on vous mâche une partie du travail avec cette sélection de cadeaux à moins de 20 euros.

Une bouteille de thé infuseur

Découvrez cette bouteille infuseur de thé à 19,95€

Grâce à son infuseur, cette bouteille permet de profiter d’un bon thé ou d’une eau aromatisée tout au long de la journée. Menthe, agrumes, citron ou basilic : ce cadeau permet de réaliser n’importe quelle recette.

Un kit de 3 masques visage et corps

Découvrez ce kit de trois masques visage et corps à 16,99€

Avec l’arrivée du froid qui agresse la peau, c’est idéal ! Ce kit est le cadeau parfait pour offrir une peau et des cheveux pleins d’éclats. Il comprend un masque pour les cheveux, un autre pour le corps et visage et un masque en tissu — rien de mieux pour dire adieu au teint terne de l’hiver.

Un coffret de Noël Bois d’Orange Roger & Gallet

Découvrez ce coffret de Noël Bois d’Orange Roger & Gallet à 18,90€ :

À l’approche des fêtes, quoi de mieux que d’offrir des senteurs de Noël pour se mettre dans l’ambiance ? Ce coffret contient une eau parfumée avec un gel douche à l’orange amère et la mandarine pour glisser un peu de magie sous le sapin.

Un blender électrique portable

Découvrez ce blender électrique portable à 20,97€

Même si ce blender dépasse légèrement le budget c’est le cadeau idéal pour les fans de smoothie ou de jus — légumes, fruits, épices… il suffit de le mettre en marche pour profiter d’une boisson faite maison. Son format compact permet de le transporter partout !

Des idées cadeaux à moins de 30 euros

Quand on organise une soirée de Noël entre potes, on peut se permettre de faire péter un peu le budget. Pour un Secret Santa « de luxe » cette sélection vous donnera quelques inspirations de cadeaux entre 20 et 30 euros !

Un kit pour fabriquer ses bombes de bain bio

Découvrez ce kit pour fabriquer ses bombes de bain bio, 26,95€

Pour ceux qui ont la chance d’avoir une baignoire, voici un cadeau ludique et utile. Ces boules de bain homemade vont devenir un incontournable des salles de bains ! Avec ce kit vous offrez un moment de détente privilégié à base d’huiles essentielles et de beurre de karité.

Un coffret de soin pour le visage Nuxe

Découvrez ce coffret de soin pour le visage Nuxe, 26€

C’est le coffret des peaux rayonnantes. Pendant l’hiver il est important de bien hydrater son visage pour ne pas souffrir de la grisaille ; la réputation et l’efficacité des produits Nuxe ne sont plus à faire. Ce coffret contient une huile prodigieuse florale pour le corps et le visage, une crème hydratante anti-pollution et un baume pour les lèvres. C’est la panoplie idéal pour une peau en bonne santé.

Un kit de fabrication de pastis

Découvrez ce kit de fabrication de pastis, 24,95€

Le DIY à la cote ! Offrez un peu de soleil en bouteille avec ce kit pour « pastaga » maison. Il contient un verre réutilisable et une préparation bio. Le plus dur sera de le consommer avec modération.

Crédit photo : Unsplash / Lore Schodts