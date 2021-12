Une idée de cadeau fun pour les plus gourmandes : une fondue au chocolat à la bougie

Le featuring entre les fruits et le chocolat fait jouir les papilles de beaucoup d’entre nous. Ce petit set pour faire du chocolat fondu à la bougie va en ravir plus d’un !

Voilà un cadeau auquel on n’aurait pas pensé ! Un petit appareil pour faire une fondue au chocolat grâce à une bougie chauffe-plat. C’est un concept fun et original.

Il existe de vrais amoureux du chocolat — et je ne parle pas seulement des grands-parents qui s’accordent un petit plaisir en mangeant un carré noir et bien amer devant Question pour un champion.

Je parle de ceux qui ont du cacao qui coule dans les veines, ceux qui vendraient père et mère pour une tablette, ceux prêts à convaincre le monde que le chocolat est vital, aphrodisiaque, guérit les verrues, fait revenir l’être aimé et qu’il a des vertus hydratantes.

Ce petit appareil à fondue, il est pour tous les gens qui mènent ce combat, pour tous ceux qui ont une carte de fidélité chez Kinder. Ne cherchez plus, vous avez l’idée cadeau qu’il leur faut !

Découvrez le coffret fondue au chocolat à la bougie pour 29,95€

Un moment chocolaté à deux

En choisissant d’offrir ce petit appareil à fondue vous restez dans le thème du calendrier de l’Avent et c’est super. À Noël et pendant l’hiver le chocolat c’est bon, c’est chaud et ça rassure, alors quoi de mieux que de trouver un coffret « fondue au chocolat » sous le sapin ?

C’est un appareil pour deux personnes qui fonctionne grâce à la chaleur d’une bougie chauffe plat. Le chocolat fond en trois minutes et la bougie permet de maintenir la forme liquide pendant la dégustation.

L’appareil est livré dans un coffret qui contient deux petites fourchettes, une bougie et 150 grammes de chocolat noir. Il est petit et ne passe pas au lave-vaisselle mais il fera tout de même craquer les plus gourmands.

Le coffret fondue au chocolat, pour qui ?

Ce coffret va faire le bonheur des plus grands mordu de chocolat. Que ce soit pour une pote obsédée par le cacao depuis le début de sa grossesse ou pour vos neveux et nièces qui ne jurent que par les tablettes Milka, c’est une attention sympa qui devrait trouver sa place parmi les cadeaux le 25 décembre !

Découvrez le coffret fondue au chocolat à la bougie pour 29,95€