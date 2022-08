Un beau matin : une bande-annonce puissante et sensible pour le nouveau Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux

Un beau matin, le nouveau film de la réalisatrice française Mia Hansen-Løve s’est dévoilé dans une bande-annonce émouvante.

Après L’Avenir, Maya et Bergman Island, Mia Hansen-Løve est de retour au cinéma avec Un beau matin. Le film s’est dévoilé dans une bande-annonce, en attendant sa sortie en salles le 5 octobre 2022.

La bande annonce de Un beau matin

Le retour au cinéma de Mia Hansen-Løve

Dans Un beau matin, le drame d’une vie s’éteignant coexiste avec le feu d’une passion amoureuse. On y suit Sandra, jeune mère élevant seule sa fille. Elle rend souvent visite à son père malade, Georg, qui perd la vue, la mémoire et les mots. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps…

Pour son huitième long-métrage, la réalisatrice lumineuse Mia Hansen-Løve a convié deux grands noms du cinéma français. Léa Seydoux et Melvil Poupaud partagent l’écran aux côtés de Pascal Greggory dans le rôle du père malade. Un beau matin s’annonce comme une tornade émotionnelle aussi étonnante qu’intense, où les sentiments sont à cheval entre le drame de la fin de vie et le feu d’une passion amoureuse interdite. De quoi évoquer un grand paradoxe de l’existence, où bonheur et malheur peuvent parfois s’entrecroiser et nous faire vivre des expériences complètement opposées.

À lire aussi : L’Origine du Mal : le thriller loufoque avec Laure Calamy se dévoile dans une bande-annonce

Crédit de l’image à la Une : © Les films du losange