L’Origine du Mal : le thriller loufoque avec Laure Calamy se dévoile dans une bande-annonce

Une luxueuse villa, une famille étrange et des secrets : c’est la bande-annonce de l’Origine du Mal, un thriller signé Sébastien Marnier.

Après l’éblouissant Leila et ses frères dont on peine encore à se remettre, retour en Hexagone pour découvrir une nouvelle histoire de famille chaotique. En attendant sa sortie en salles le 5 octobre 2022, l’Origine du Mal s’est dévoilé dans une bande-annonce alléchante.

La bande-annonce de l’Origine du Mal, thriller loufoque sur une famille flippante

Dans l’Origine du Mal, Stéphane, une jeune femme modeste, retrouve son père biologique et se retrouve immergée dans un cadre idyllique… qui semble vite tourner au cauchemar. Au cœur d’une grande maison luxueuse en bord de mer, l’atmosphère feutrée devient rapidement étrange et oppressante. Et pour cause : cette famille semble gangrenée par bien des mystères, des mensonges et des suspicions.

Le film marque le retour au cinéma du réalisateur Sébastien Marnier à qui l’on doit le thriller psychologique L’heure de la sortie avec Laurent Lafitte. Cette fois, le cinéaste met en scène l’excellente Laure Calamy, récompensée d’un César pour son rôle dans Antoinette dans les Cévennes. À ses côtés, on aura l’occasion de retrouver Jacques Weber, Céleste Brunnquell, Doria Tillier, Dominique Blanc, ou encore Suzanne Clément.

Crédit de l’image à la Une : © Laurent Champoussin