9 bandes-annonces meilleures que le film

Mise à jour du 20 mars 2020

En cette période de confinement, tu ne peux malheureusement plus te rendre au ciné.

Mais si d’aventure tu parviens, comme moi, à te perdre des heures sur Youtube en matant les bandes-annonces d’anciens films, laisse-moi te mettre en garde sur quelques une d’entre elles…

Celles des trop bons marketeurs !

Publié le 31 juillet 2019

Tu vois, le monde se divise en deux catégories.

Ceux qui vont au ciné en disant « le film commence à 20h, mais on peut arriver à 20h30, c’est bon, c’est les bandes-annonces », et ceux qui sont assez sensés pour arriver à 19h59.

Je m’inclus bien sûr dans la seconde catégorie.

J’aime les bandes-annonces d’un amour profond, et je tiens à féliciter toutes les équipes marketing, qui parfois transforment les bandes-annonces en véritables œuvres d’art, qui me font plus frissonner que le film lui-même !

Les bandes-annonces meilleures que le film : de trop belles promesses

Les bandes-annonces suivantes ont ravi mes yeux et mes oreilles, mais les films n’ont pas su être tout à fait à la hauteur de mes espérances…

The Neon Demon de Nicolas Winding Refn

En voyant la bande-annonce accompagnée du nom de Nicolas Winding Refn, j’ai aussitôt sauté au plafond. Archi fan de Drive et de Only God Forgives, j’attendais The Neon Demon comme le messie.

Et sa bande-annonce, aussi belle et douce qu’étrange et malaisante, me faisait complètement rêver.

En revanche, j’ai dû louper un truc car le film m’a laissée de marbre. Je l’ai trouvé prétentieux, et finalement très (trop) concentré sur la forme, me laissant complètement sur ma faim au niveau de l’intrigue.

Bien sûr, c’est mon avis personnel, Kalindi te dira que c’est un chef-d’œuvre !

Bienvenue à Suburbicon de George Clooney

Un film écrit par les frères Coen et réalisé par George Clooney ? Bien sûr que ça attise ma curiosité !

Avec une bande-annonce aussi canon et barrée, accompagnée par l’incroyable Nobody Speak de DJ Shadow ? Je m’attendais à un DÉ-LIRE !

Mais sans être un mauvais film, Bienvenue à Suburbicon n’était juste pas aussi taré que je l’attendais… Not choquée but a little déçue…

Ça me fend le cœur de mettre ce film dans un top pareil, connaissant mon admiration pour son réalisateur, mais je sais que ce film a été une véritable galère au niveau de la production, alors bien sûr il est tout pardonné.

Mais cette bande-annonce, DAMN ! J’ai les poils qui se dressent, les larmes qui montent, c’est un véritable concentré de Dolan. Le film, en revanche, manque d’une certaine cohérence scénaristique.

En supprimant le personnage de Jessica Chastain, le film est devenu un peu bancal au niveau de l’intrigue. Je garde tout de même cette bande-annonce gravée dans mon cœur.

Les bandes-annonces meilleures que le film : les déceptions profondes

Valerian de Luc Besson

J’étais TELLEMENT saucée par cette bande-annonce ! J’avais l’impression de rentrer dans un nouvel univers digne de Star Wars ou Avatar. La musique m’envoûtait complètement.

C’était trop beau pour être vrai.

Si la carte postale était réussie, l’histoire de Valérian n’avait aucune profondeur. Too bad pour le film français le plus cher de tous les temps !

Spectre de Sam Mendes

James Bond + le Mexique + une organisation secrète… J’en avais des frissons. Même le jeu de Léa Seydoux ne m’agaçait pas trop !

Résultat : très peu pour le Mexique dans le film, dont j’ai d’ailleurs oublié l’intrigue… Car j’étais bien trop concentrée à maugréer.

Les meilleures scènes de Léa Seydoux se trouvent effectivement dans la bande-annonce. TRISTESSE.

Cloud Atlas de Lana Wachowski, Tom Tykwer et Lilly Wachowski

La bande-annonce promettait une grande fresque inter-temporelle dans un film énorme, et visuellement impressionnant par les créatrices de Matrix.

Ô rage, ô désespoir de découvrir un long-métrage trop ambitieux qui survole beaucoup de choses, et à l’intrigue plutôt incompréhensible… Je suis dure, je sais que beaucoup de gens ont adoré, mais perso, je suis passée à côté de Cloud Atlas.

En revanche, je ne me remets pas de cette bande-annonce !

Les bandes-annonces meilleures que le film : les chefs-d’œuvre

Baby Driver d’Edgar Wright

Non pas que le film soit mauvais, d’ailleurs je l’ai beaucoup aimé, mais cette bande-annonce, MON DIEU ! Je l’ai regardée en boucle des dizaines de fois jusqu’à ce que le film sorte !

Les images impeccablement calées sur la musique avec des contre-temps qui font repartir la machine… C’est mon kink !

Suicide Squad de David Ayer

Je peux ici parler de chef-d’œuvre dans le sens que cette bande-annonce est aussi sublime que le film est… raté.

Les reshoots ont eu raison de Suicide Squad, mais ses cadrages illustrent Bohemian Rhapsody à merveille dans la bande-annonce.

C’est un travail d’artiste que de réussir à faire une bande-annonce si exaltante avec si peu de matériel.

Guardians de Sarik Andreasyan

Ce dernier exemple est un petit bonus, tu n’en auras probablement jamais entendu parler, car c’est un film de super-héros russe sorti en DTV (direct to video, donc il n’est jamais passé par la case cinéma).

Et j’ai participé à l’élaboration de sa bande-annonce française !

C’était vraiment passionnant de trouver des idées pour faire d’un nanar avec un jeu à la russe (sans expression faciale, donc) un film d’action digne des DC et des Marvel (avec beaucoup d’espoir).

Nous nous sommes d’ailleurs inspirés de Suicide Squad, et avec le matériel très réduit mis à notre disposition, je ne suis pas peu fière du résultat.

Et toi belle lectrice, quels films ajouterais-tu à cette liste ?

