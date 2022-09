Test : un aspirateur qui lave, qui parle et se sèche tout seul

Le dernier modèle d’aspirateur multifonction de la marque Dreame est un petit bijou technologique auquel je n’étais pas préparée.

Une fille qui s’extasie sur un aspirateur, en 2022, j’en conviens, c’est un cliché qui fait frémir, surtout dans un magazine féministe. Cependant, j’ai pris cet essai comme une expérience technologique et sociale. C’est tout de même un objet assez onéreux, presque le plus cher se trouvant dans mon appartement et il est assez impressionnant.

Ce modèle de la marque Dreame se nomme H12, il vient tout juste d’arriver en France et c’est le troisième de cette gamme d’aspirateurs multifonctions, les anciens modèles étant respectivement nommés H11 et H11 max. Les promesses du H12 sont nombreuses : il nettoie les saletés humides et sèches en même temps, il détecte les salissures de manière intelligente, il s’autonettoie après usage, possède un mode qui aspire seul et un mode qui aspire et lave en même temps.

En résumé, j’ai quasiment l’impression que cet objet va devenir mon employé de ménage, et que je pourrai peut-être lui apprendre à faire mon lit et la vaisselle… je pense qu’il y a quelque chose à creuser de ce côté-là (à bon entendeur).

Le H12 de Dreame à réception

Aspirateur H12 Noir, Dreame, 399,99 €

La première rencontre avec le H12

Si vous en avez la possibilité, je vous conseille de vous faire livrer l’appareil, car la bête pèse tout de même un peu plus de cinq kilos avec tous les accessoires qui l’accompagnent. Pour commencer, n’ayez pas peur de prendre de la place et sortez l’entièreté du contenu du carton. Il faudra monter cet aspirateur multifonction vous-même. Mais pas de panique, vous n’aurez pas à l’assembler en totalité et il suffit de suivre les images du mode d’emploi.

Dreame est une marque chinoise, donc le fameux document n’est pas traduit en français, mais dans les langues internationales, à savoir l’anglais, l’arabe et l’hébreu. Cependant, la première utilisation ne nécessite pas un diplôme d’ingénierie. D’ailleurs vous vous interrogez certainement sur le contenu du carton ?

Le H12 se présente comme un aspirateur balais. Il est fourni avec une base de chargement à monter, sur laquelle vous pourrez y poser des accessoires ainsi qu’un savon liquide. D’ailleurs, certains accessoires sont en double afin que vous puissiez les remplacer, comme le rouleau et le filtre. C’est une bonne nouvelle de savoir que le filtre peut se changer et nettoyer facilement, cela signifie qu’il ne risque pas de s’obstruer et cela garanti une durée de vie plutôt longue.

La base de chargement du H12 montée

Une fois que le H12 a pris forme, il ne vous reste plus qu’à le mettre à charger jusqu’à 100 %. Première surprise lorsqu’on le place sur sa base, H12 parle. Certes, avec vocabulaire plutôt sommaire, mais à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, on vous indique l’action que vous venez de lancer.

J’ai donc entre les mains un appareil intelligent qui parle, c’est assez impressionnant, mais je pousse l’expérimentation jusqu’à la pratique.

L’innovation H12 permet un gain de temps remarquable durant son ménage

Avant de lancer H12, je m’assure que le réservoir d’eau est rempli comme il se doit, et j’appuie sur l’un des trois boutons à ma disposition, à savoir le On/Off Switch. L’écran d’affichage s’allume et se retrouve entouré d’un liseré vert lumineux, aucune icône ne clignote en rouge, c’est bon signe. Je me lance, ou plutôt, je suis lancée, car c’est H12 qui m’entraîne dans sa course telle une tondeuse !

Cette force est assez surprenante, mais elle est la bienvenue, car elle vient compenser le poids de l’objet. Je m’aperçois que H12 laisse sur son chemin une petite trainée humide, je comprends qu’elle lave et aspire automatiquement. À l’avant se trouve un rouleau qui tourne à grande vitesse et qui ne laisse aucune chance à la saleté. Mon salon est fait en dix minutes, et c’est presque un plaisir.

H12 longe parfaitement les murs, en revanche sa tête mesure tout de même environ dix centimètres, ce qui lui rend impossible d’accès les petits recoins de l’appartement, mieux vaut déplacer les meubles. Par curiosité, pour essayer l’autre bouton dit de succion, je renverse un peu d’eau au sol, j’appuie, j’entends la voix de GPS d’H12 et passe sur le liquide. Le défi est amplement relevé.

À certains moments, je prends peur, car la puissance de l’appareil s’accélère et le liseré vert devient orange, voire rouge. En prenant le mode d’emploi, je comprends qu’H12 adapte sa puissance, s’il juge que le sol est trop sale pour une économie d’énergie.

Je me rends compte que la batterie se décharge plutôt rapidement : en quinze minutes, je suis déjà à 50 %. Mais ce qui m’arrête dans ma folle course de test, c’est que le réservoir d’eau propre s’est complétement vidé, et qu’à l’inverse, celui d’eau usée s’est rempli. Une petite icône s’allume pour me prévenir.

Aspirateur balai noir H12, Dreame, 399,99 €

Réservoir d’eau usée

L’après-ménage et nettoyage de l’appareil H12

Je reprends mon mode d’emploi, qui m’indique de replacer H12 sur sa base de chargement et de simplement appuyer sur le bouton d’auto nettoyage. Je m’exécute et tout à coup le rouleau se met à tourner tout seul et le réservoir d’eau usé recommence à se remplir. Je comprends que le rouleau est en train d’être nettoyé et que les mécanismes à l’intérieur de l’appareil se sèchent.

Au bout de quelques minutes, le processus s’arrête. Je retire les deux réservoirs d’eau ainsi que le filtre et le rouleau pour les rincer à l’eau claire, puis je les laisse sécher. Pendant ce temps, je remets H12 à charger. Le lendemain matin, je remets tout à sa place, dans un appartement maintenant tellement propre que je pourrais manger par terre.

Alors que dire, sinon que l’expérience fut très concluante. Je suis en couple depuis de nombreuses années, et généralement, c’est lui qui s’attèle à ce genre de tâche (passer l’aspirateur et la serpillère). Là, je m’y suis collée, j’ai pu faire les deux en même temps, et franchement, il y avait un petit côté hyper satisfaisant, car H12 n’est pas bruyante. Je vais donc pouvoir déléguer avec plaisir à mon copain toute la cuisine pour compenser.

J’ai eu l’impression d’avoir un objet innovant entre les mains, ce qui n’arrive pas si souvent. Suis-je en train de devenir une autre personne ? Peut-être. Est-ce que je comprends les aficionadas de l’électroménager ? Absolument !

