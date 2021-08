Terreur et tendresse au programme ce soir sur Little Nightmares 2 avec SekaiLove !

Ambiance à la Tim Burton, monstres glauques et graphismes éblouissants… SekaiLove, nouvelle recrue du crew Madmoizelle, s’attaque ce soir à 18h sur Twitch au jeu mythique Little Nightmares 2 pour notre plus grand plaisir!

Eh oui chères madz, SekaiLove nous a rejoint ! Animatrice de talent, streameuse à plein temps et sourire permanent, elle nous fait l’honneur de se joindre au crew de stream Madmoizelle.

Habituée du gaming, elle aime profiter des jeux indépendants et autres licences pour dénoncer et débattre sur divers sujets de société, toujours dans la joie, la bonne humeur et l’humour. Mais ce soir, faites place à la magie et à aux frissons, car elle continue son aventure morbide sur Little Nightmares 2 en live…

Un jeu d’horreur sublime, extrêmement plaisant à découvrir

Dans ce second épisode, parfaitement lié au premier datant d’il y a trois ans (et vendu à plus de trois millions d’exemplaires, s’il vous plait), on contemple avant même de jouer. On admire chaque tableau de ce jeu à défilement horizontal, où l’on passe l’essentiel de son temps à avancer vers la droite de l’écran, en découvrant progressivement les épreuves successives qui nous attendent…

Dans Little Nightmares 2, on incarne Momo, un petit garçon coincé dans un monde angoissant peuplé d’adultes creepy et malaisants. Si ça vous a donné envie, le jeu est disponible sur toutes les plateformes inimaginables (PC, Switch, Xbox One et Series, PS4 et 5…). Sur PC, ça se passe juste ici.