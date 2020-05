La nouvelle bande-annonce de Tenet nous en dit plus sur le nouveau Nolan

Mise à jour du 22 mai 2020 par Alix

Wowowow, c’est le retour des frissons et du grand show de Christopher Nolan avec la nouvelle bande-annonce de Tenet.

Une nouvelle bande-annonce pour Tenet

From Director Christopher Nolan. #TENET, coming to theaters. Watch the new trailer now. pic.twitter.com/qKoPRyHcLE — TENET (@TENETFilm) May 22, 2020

Si la première bande-annonce ci-dessous restait très mystérieuse, celle-ci nous en dit plus sur la façon dont Christopher Nolan va jouer avec le temps et l’espace cette fois-ci.

Clémence Poesy l’appelle « l’inversion », et ça m’a filé autant de frissons que de questions. Alors je n’ai qu’une hâte : que les cinémas rouvrent pour découvrir ce nouveau chef-d’œuvre.

Et toi lectrice, prête à accueillir le nouveau Nolan ?

Mise à jour du 20 décembre 2019 par Kalindi —

J’ai rien pigé, mais je suis quand même surexcitée !

Tenet, le nouveau Christopher Nolan a sa bande-annonce

A film by Christopher Nolan. #TENET – in theaters July 17. See the trailer in theaters for #MaximumEffect. pic.twitter.com/U6nKmA55fT — TENET (@TENETFilm) December 19, 2019

Je t’invite grandement, douce lectrice, a cliqué sur ce trailer, qui fait un brin froid dans le dos.

Difficile en seulement quelques secondes de comprendre les tenants et aboutissants exacts du film, ce qui fait croître encore ma curiosité pour lui.

Ce n’est que le 22 juillet 2020, jour de la sortie de Tenet, que le brouillard se dispersera.

Article initialement publié le 5 août 2019 —

Difficile de rester calme quand apparaît sur mon écran l’affiche animée du prochain film de Christopher Nolan : Tenet.

Après avoir réalisé plus de chefs-d’œuvre que je n’ai de doigts sur la main, Christopher Nolan tease doucement mais sûrement l’arrivée de son prochain bébé en 2020…

L’affiche de Tenet dévoilée

Ça y est, l’affiche de Tenet, resté jusque-là plutôt très confidentiel, est sortie.

Christopher Nolan dévoile l'affiche de #Tenet 🕒 Son 11ème long-métrage sera une "aventure à travers le monde, qui aura des aspects aussi cérébraux qu’Inception, mais impliquera le continuum espace-temps" et sera tourné dans sept pays différents. pic.twitter.com/vpJSP7mMJL — SensCritique (@SensCritique) August 5, 2019

Tenet en anglais signifie principe, fondement ou encore précepte. Un concept philosophique qui nous ramène à l’origine des choses, en somme.

Assez peu étonnant connaissant Nolan, qui va encore beaucoup s’amuser à nous griller le cerveau !

L’affiche est simple et efficace, mais animée tout de même ! Le titre symétrique du film tourne dans les sens des aiguilles d’une montre, tandis que le fond tantôt noir, tantôt blanc, marque les heures du jour et de la nuit.

Nolan illustre ainsi sa volonté de faire de son prochain film une histoire qui traite de ses deux sujets de prédilection : le temps et l’espace.

Tout savoir sur Tenet de Christopher Nolan

Comme je le disais, je sais bien peu de choses sur le film.

Mais avec Nolan, pas besoin d’en faire trop pour exciter les foules !

D’ailleurs, le résumé Allociné se résume à cette phrase :

« Le nouveau film de Christopher Nolan. »

C’est dingue, mais… ça suffit.

Les premières images d’un teaser ont été diffusées aux États-Unis, avant certaines projections du dernier Fast & Furious. Alors, sois attentive si tu vas au cinéma ces prochains jours… Nolan pourrait t’avoir réservé une surprise, qui sait !

La seule information qui soit certaine sur ce film, c’est son casting de rêve : Robert Pattinson (le prochain Batman), John-David Washington (BlacKkKlansman), Elizabeth Debicki (Vita & Virginia et Gatsby), Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), Clémence Poésy (que tu as vue dans Harry Potter et la Coupe de Feu), Michael Caine (qui a déjà bossé avec Nolan dans Batman en tant qu’Alfred) et Kenneth Branagh (Dunkerque, aussi de Nolan).

Ça fait du beau monde !

As-tu aussi hâte que moi d’en savoir plus sur ce film, lectrice ?

À lire aussi : Découvre Atlantique, « le Roméo et Juliette noir » de Mati Diop