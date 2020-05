Taika Waititi pilotera le prochain Star Wars

Quand y’en a plus, y’en a encore.

C’est l’adage qui me vient en tête à l’annonce d’un nouvel épisode de Star Wars. Mais dans ce cas précis, l’adage est positif !

Taika Waititi réalisera le prochain Star Wars

Un nouveau Star Wars, c’est toujours une bonne nouvelle, d’autant plus quand c’est un créateur minutieux et audacieux qui reprend le flambeau.

Eh oui, c’est Taika Waititi qui réalisera le prochain Star Wars, parole d’Hollywood Reporter !

L’annonce est parue le 4 mai, à l’occasion de « La journée Star Wars », qui célèbre l’univers initié par George Lucas, désormais composé, en plus des 3 trilogies, de spin-offs et de séries.

Et c’est une excellente nouvelle, si tu veux mon avis.

Car le réalisateur de What we do in the Shadows est parvenu à dépoussiérer la franchise franchement moyenne qu’était Thor avec l’audacieux et décalé Thor : Ragnarök, sorti en 2017.

Depuis, le cinéaste n’a jamais cessé d’accroitre ses ambitions filmiques et a notamment proposé en 2019 l’excellent et satyrique Jojo Rabbit, une comédie sur Hitler flanquée de plusieurs nominations aux Oscars 2020.

Pour l’instant, je n’ai pas beaucoup plus d’informations à te dévoiler, douce lectrice, si ce n’est qu’au scénario de ce prochain opus tu pourras retrouver Krysty Wilson-Cairns, la scénariste de l’extraordinaire 1917.

Alors, enthousiasmée par l’idée d’un nouveau Star Wars réalisé par le maitre Waititi, douce lectrice ?

