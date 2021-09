Soutenez Grain, la nouvelle revue écolo d’une équipe 100% féminine

Grain est une revue fondée par Pauline Blanchard, journaliste. Son désir est de célébrer « la poésie du quotidien, les modes de vies conscients et l’engagement ». Tentant, non ?

Dans une période où les enjeux écologiques doivent être au centre de nos préoccupations, Grain veut être actrice du changement et mettre en lumière ces enjeux. Deux fois par an, vous pourrez retrouver cette nouvelle revue esthétique rédigée par une équipe 100% féminine !

Avec des magnifiques photos, des essais personnels, des rencontres avec des agriculteurs et agricultrices (entre autres promesses), la revue Grain vous donnera sûrement envie d’en apprendre plus sur les enjeux écologiques.

Le premier numéro se concentre sur le mot « Racine ». Vous pourrez par exemple y retrouver : le portrait d’un ébéniste engagé, un carnet de recettes d’Alice Roca, cuisinière et cueilleuse, ainsi que bien d’autres sujets. Ça donne envie, non ?

Pauline Blanchard explique vouloir éviter les étiquettes négatives autour de l’écologie et au contraire, célébrer ses valeurs :

« Selon nous, à l’heure où les enjeux écologiques n’ont jamais été aussi tangibles, il est nécessaire de mettre en lumière toutes celles (avant-tout et surtout les femmes) et ceux qui pensent et agissent pour inventer un autre monde, engagé, beau et désirable. De mettre en avant un autre regard sur le monde et de porter de nouveaux récits. De montrer que vivre de façon consciente, c’est aimer et protéger la beauté du vivant et la joie. Que malgré la lucidité dont on doit faire preuve face aux enjeux vitaux de justice sociale et climatique, vivre en conscience ce n’est pas vivre dans le sacrifice ou être rabat-joie, cette étiquette qu’on colle si facilement aux personnes qui veulent un monde différent. »