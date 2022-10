She-Hulk, House of the dragon… Les fans toxiques à l’assaut des blockbusters SF

She-Hulk, House of the dragon, Les anneaux de pouvoir. Trois séries très différentes qui font face au même mal : un fandom qui ne supporte pas la présence de personnages féminins forts ou racisés au premier plan. Bienvenue en terres toxiques.

Ils jugent She-Hulk trop musclée et Galadriel pas assez féminine. Lancées respectivement sur Disney +, HBO et Amazon Prime, She-Hulk, House of the Dragon et Les Anneaux de pouvoir ont à faire chaque semaine à une minorité de fans très vocaux.

Pour eux, les personnages racisés comme Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), la princesse Disa (Sophia Nomvete) ou l’elfe Arondir (Ismael Cruz Córdova) seraient responsables de la corruption de l’œuvre originale. Ils défendent aussi que ces séries imposeraient une diversité forcée et un agenda woke (cette notion antiraciste qui invite à rester « éveillé » aux injustices sociales a été instrumentalisée par les conservateurs). Les liens avec l’extrême droite et les complotistes ne sont jamais bien loin.

Le Review bombing des haters

Pour punir les responsables, ces faux-fans et vrais haters pratiquent le « review bombing » : ils viennent inonder de mauvaises notes des sites de base de données comme Rotten Tomatoes, IMDB ou Allociné en France, dans le but de dissuader le public de visionner ces séries.

Sur Rotten Tomatoes, Les Anneaux de pouvoir a 84 % d’avis positifs côté critiques, et seulement 39 % d’avis positifs côté public. Même constat pour She-Hulk (88 % et 40 %).

Sur IMDB, la superhéroïne récolte la note médiocre de 5/10. Dans les faits, 37,7 % des votants lui ont octroyé une note de 1/10… Or, selon l’analyse démographique de IMDB, ce sont les hommes qui attribuent ces mauvaises notes en écrasante majorité, en particulier ceux âgés de 30 à 44 ans. La note générale de la série pour les femmes est beaucoup plus haute, à 6,9/10.

S’il est plus facile de troller She-Hulk car elle possède moins de notes et commentaires que les deux blockbusters de fantasy, on observe la même tendance à l’œuvre sur Les Anneaux de Pouvoir avec 23,9 % de notes à 1/10 sur IMDB et toujours cet écart flagrant entre les notes des hommes et des femmes.

House of the Dragon reste plutôt épargnée par le review bombing, même si les notes de 1/10 représentent tout de même 4,7% des votes. De manière générale, la notation est une pratique masculine.

Comment les productions répondent

Pour tenter d’enrayer la machine à haters racistes et misogynes, les productions optent pour différentes stratégies. Sur Amazon Prime, il faut désormais attendre 72 heures pour commenter le dernier épisode mis en ligne, et les commentaires sont vérifiés avant publication.

Quant aux scénaristes de She-Hulk — réalisée et écrite par des femmes —, elles ont vu venir le cyber-harcèlement sexiste de loin. C’est au sein même de la série qu’elles y répondent avec humour. Dans l’épisode 4, Jennifer (Tatiana Maslany) lance face caméra à propos du retour de Wong, personnage très aimé des fans du MCU : « Ça revient à donner à la série une armure Twitter pour une semaine. »

Du côté de House of the Dragon, Steve Toussaint dénonce l’hypocrisie de cette frange toxique du fandom de Game of Thrones. « Ils sont contents de voir un dragon voler. Ils sont contents de voir des cheveux blonds et des yeux violets, mais un homme noir et riche ? C’est au-delà du raisonnable. »

Le cast des Anneaux de Pouvoir a pris la parole collectivement :

« Nous, les acteurs et actrices des Anneaux de pouvoir, sommes unis dans une solidarité absolue contre le racisme incessant, les menaces, le harcèlement et les abus dont certains de nos collègues racisés sont victimes quotidiennement. Nous refusons de l’ignorer ou de le tolérer. »

Le communiqué cloue le bec à l’argument selon lequel le lore n’inclut pas de personnes racisées :

« JR Tolkien a créé un monde qui, par définition, est multiculturel. Un monde dans lequel des peuples libres de races et de cultures différentes s’unissent pour vaincre les forces du mal. Rings of Power reflète cela. […] »

Déjà sous pression devant l’ampleur de cette production, les acteurs et les actrices ne devraient pas avoir en plus à justifier l’existence de leurs personnages. Heureusement, le cast peut compter sur les soutiens de nombreux fans et de ses pairs. Sur Twitter, Elijah Wood, inoubliable Frodon dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, a publié une photo sur laquelle il porte un tee-shirt floqué d’oreilles de couleurs et formes différentes. On y lit cette phrase en elfique : « Tout le monde est bienvenu ici. »

