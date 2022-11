Sam Heughan (Outlander) bientôt au cinéma avec Céline Dion

L’acteur écossais sera à l’affiche du film Love Again en 2023, aux côtés de la chanteuse Céline Dion.

De la série au cinéma, il n’y a qu’un pas. Et de la chanson au cinéma aussi visiblement. En effet, l’acteur écossais célèbre pour son rôle de Jamie Fraser dans la série Outlander va donner la réplique à la chanteuse mondialement connue Céline Dion.

Sam Heughan et Céline Dion réunis à l’écran

Ça faisait un moment que la communauté des fans autour du plus écossais des acteurs était déjà au courant : Sam Heughan a tourné un film avec celle qui va chercher notre cœur pour l’emporter ailleurs.

Love again est réalisé par Jim Strouse, et inspiré du livre de Sofie Cramer. L’histoire raconte celle d’une jeune femme endeuillée après la mort de son fiancé, et qui continue de lui envoyer des SMS. Un jour, le propriétaire de la ligne change, et une idylle nait entre la jeune femme et le journaliste (Sam Heughan) qui a récupéré le numéro de son fiancé. Ce même journaliste qui est chargé de dresser un portrait de Céline Dion, justifiant l’apparition de celle-ci dans le film. Elle jouera donc son propre rôle dans le long métrage, parce que qui mieux que Céline Dion pour jouer Céline Dion ? Personne.

Rendez-vous dans les salles en 2023 !

