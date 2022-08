Révélée par la Palme d’or Sans filtre, l’actrice Charlbi Dean meurt soudainement à 32 ans

Peu de temps avant la sortie en salles de Sans filtre, l’actrice Charlbi Dean est décédée ce lundi 29 août des suites d’une maladie « soudaine et inattendue ». Elle avait 32 ans.

C’est un drame qui a de quoi secouer. À moins d’un mois de la sortie de Sans Filtre, Palme d’or au festival de Cannes, la vedette du film est brutalement décédée. Charlbi Dean avait 32 ans.

Emportée par une maladie brutale

Charlbi Dean était mannequin et actrice. Son décès est survenu ce lundi 29 août, dans un hôpital à New-York, comme le rapporte Deadline. À l’origine du drame, une maladie dont on ignore le nom, décrite comme « soudaine et inattendue » par le média. Aucune information n’était disponible sur son état de santé, notamment à propos d’une éventuelle maladie contre laquelle elle aurait lutté.

Née le 5 février 1990 en Afrique du Sud, Charlbi Dean est devenue mannequin à six ans. Sa carrière sur les écrans a commencé lorsqu’elle avait 20 ans, avec les films sud-africains Spud 1 et Spud 2, aux côtés de Troye Sivan. Elle a également tenu le rôle de Syonide dans la série DC Black Lightning. Sa carrière était sans aucun doute sur le point de connaitre un tournant décisif : dans Sans filtre, Palme d’or cannoise réalisée par Ruben Östlund, Charlbi Dean interprétait Yaya, une riche influenceuse et mannequin. Le film sortira en salles le 28 septembre.

