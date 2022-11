Qu’est-ce que la « 3-MMC », cette drogue populaire présentée comme la nouvelle cocaïne en moins cher ?

Cette drogue de synthèse, sorte d’hybride entre la cocaïne et la MDMA, est de plus en plus populaire. Facilement accessible, mais tout aussi dangereuse, elle pousse les grands observatoires et laboratoires français et européens à sonner l’alerte.

3-MMC, un chiffre et trois lettres pour désigner cette drogue qui, sans mauvais jeu de mot, se répand comme une traînée de poudre. Elle ressemble à de la cocaïne, mais appartient, comme la MDMA et la méthamphétamine, à la catégorie des drogues de synthèse. Plus précisément, elle appartient à la famille des cathinones de synthèse. Produite en Chine et en Inde, mais aussi dans des laboratoires aux Pays-Bas, la 3-MMC n’est pas nouvelle. Plus connue au départ dans les soirées « Chemsex » de la communauté gay, où la consommation de drogue participe aux rapports sexuels, elle connaît depuis quelques années un regain de popularité dans tous les milieux.

« 3-MMC » : comme de la cocaïne, mais à bas prix

Selon un rapport de l’EMCDDA (l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies), publié en mars 2022, 3,3 tonnes de cathinones de synthèse ont été saisies dans l’Union européenne en 2020, contre 750 kg un an plus tôt. « Cette augmentation est au moins en partie due aux saisies de 3-MMC, qui représentent un quart des saisies de cathinones de synthèse en 2020 », précise l’observatoire.

Plusieurs décès liés à la consommation de 3-MMC

Interviewé par Actu.fr, L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a expliqué que « les effets recherchés par la consommation de la 3-MMC sont généralement la stimulation, l’euphorie et l’augmentation de la libido ». Autrement dit des réactions proches de celles provoquées par la cocaïne par exemple. Oui, mais à moindre coût, soit 30 ou 40€ le gramme de 3-MMC contre environ 60€ le gramme de cocaïne. Cependant, si la 3-MMC est plus abordable, ses effets sont tout aussi dangereux. À ce titre, l’EMCDDA a recensé au moins 6 décès liés à la consommation de cette drogue de synthèse entre 2013 et 2021 en France. Plus récemment, le 5 septembre 2022, on apprenait la mort d’un homme des suites de la consommation de 3-MMC.

