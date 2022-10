Selon deux chercheuses américaines, le fait de faire ou non la sieste serait lié au développement du cerveau de l’enfant et non pas à son âge.

Au terme de longues négociations qui auront occupé une bonne partie de l’après-midi, certains enfants acceptent toutefois d’aller dormir. D’autres tiennent vaillamment éveillés jusqu’au soir. Cette appétence (toute relative) au sommeil diurne ne serait pas liée à l’âge de notre progéniture, mais au développement de son cerveau, et plus particulièrement de son hippocampe, comme nous le révèle une étude publiée par deux chercheuses américaines.

Pourquoi certains enfants ne font plus la sieste dès 2 ou 3 ans ?

Pour les parents dont les enfants ont cessé de faire la sieste à 2 ou 3 ans, la cause est toute trouvée : une entité maléfique a jeté un sort sur leur famille. C’est la seule explication.

Deux scientifiques américaines ont quant à elles publié une étude qui révèle que le besoin de dormir en journée serait lié au développement du cerveau de l’enfant, et non pas à son âge. Pour simplifier, les informations reçues s’accumulent au fur et à mesure dans l’hippocampe, et sont évacuées pendant les phases de sommeil. Chez les enfants qui font encore la sieste, cette zone n’aurait pas atteint sa taille définitive et nécessiterait d’être vidée plus régulièrement.

Les bienfaits de la sieste sur le cerveau de l’enfant

Pour le parent en fin de vie dès onze heures du matin, la sieste des enfants permet d’enfin s’affaler sur le canapé en considérant avec flemme la montagne de tâches ménagères à effectuer.

D’un point de vue plus scientifique, le sommeil, et donc la sieste, permet de traiter les émotions et les souvenirs accumulés pendant les phases d’éveil. Au réveil, l’enfant peut de nouveau emmagasiner de nouvelles informations sans risquer un trop-plein ni un épuisement compliqué à endiguer sur le long terme.

Il est ainsi conseillé d’encourager la sieste, même lorsque l’enfant n’en ressent plus le besoin. Malheureusement, la science n’a pas encore découvert comment réaliser ce tour de force.

