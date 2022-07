Pour ne plus être associé à J.K. Rowling, le Quidditch change de nom

Les instances sportives qui encadrent le célèbre sport né dans les livres de J.K. Rowling ont décidé de changer de nom : dites adieu au Quidditch, place désormais au quadball !

« Quadball n’est pas qu’un nouveau nom, c’est le symbole pour le futur du sport sans limites ». C’est par ces quelques mots que la Major League Quadball, anciennement Major League Quidditch, a fait son annonce ce mardi 19 juillet : le quidditch, sport né dans les pages de la saga Harry Potter et devenu une vraie discipline sportive (en restant au sol, cela va sans dire), change de nom et devient le quadball.

Avec elle, c’est aussi la fédération américaine de la discipline qui évolue et change aussi de nom, devenant la US Quadball :

« Car changer le nom de notre sport ouvre des opportunités sans précédent pour son développement, son exposition, pour des partenariats, et notre ligue entend tirer avantage de chacun d’entre eux pour rester à l’avant-garde de l’innovation et de l’engagement. »

Le quadball est aujourd’hui joué par 600 équipes dans 40 pays dans le monde, selon l’instance sportive des États-Unis.

S’éloigner de J.K. Rowling et prendre son envol

Quelles sont les motivations derrière ce changement ?

La US Quadball l’explique et l’assume pleinement : les organisations sportives qui encadrent la discipline veulent prendre leurs distances avec celle qui est à l’origine de la saga Harry Potter et de l’ensemble de son univers, J.K. Rowling. Depuis quelques années, l’autrice britannique fait davantage parler d’elle pour ses prises de positions contre les personnes trans que pour ses livres.

La décision n’est donc pas vraiment une surprise quand on sait que le quadball, qui est en toute logique une jeune discipline, a inscrit dans ses règles l’inclusion de tous les joueurs, quelle que soit leur origine, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, comme le rappelle Pink News.

Une étude menée en Grande-Breatagne montre que 11% des personnes pratiquant le quadball s’identifient comme trans. Un quart des joueurs et des joueuses se disent bisexuelles, et 10% se définissent comme gay ou lesbienne. En 2021, plus de 10% des répondants se déclaraient non-binaires.

Un sport qui tend donc à accueillir toutes celles et ceux qui veulent se lancer sur le terrain.

C’est aussi une envie de continuer à faire grandir ce sport qui a conduit à cette décision, explique l’US Quadball, en prenant pour exemple l’ultimate, à l’origine baptisé ultimate Frisbee. Et oui, pour le quadball, comme pour tous les autres sports, il est encore question d’enjeux financiers et d’image.

Ce changement de nom symbolise en tout cas la volonté affichée d’une partie des fans d’Harry Potter de ne plus être toujours associés à la créatrice du phénomène littéraire, en raison de son rapprochement assumé avec l’idéologie gender critical qui entretient les discours transphobes les plus nauséabonds.

Crédit photo : Daniel Breitenbach via Flickr.