Pour ne pas avoir l’air « faible », Drake voulait que son personnage ne soit plus en fauteuil dans Degrassi

Avant d’être star du rap, Drake était acteur dans une série canadienne à succès, Degrassi: The Next Generation. Son personnage était en fauteuil roulant, et ça n’a pas toujours été bien accepté…

La série Degrassi: The Next Generation est un reboot de Degrassi Junior High, et raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents : leurs histoires d’amitié, d’amour, mais aussi leurs problèmes plus tabou.

Lorsqu’il jouait le rôle de Jimmy Brooks dans la série, Drake voyait son personnage vivre un gros plot-twist : ce dernier se faisait tirer dessus au lycée lors d’un school shooting et devenait paraplégique dans la saison 4. Il était donc ensuite en fauteuil roulant.

Les problèmes de Drake avec son personnage dans Degrassi

Dans une interview pour le média AVClub, les scénaristes et acteurs de la série ont pris part à une longue interview pour revenir sur les moments fort du show. Même si Drake n’était pas de la partie, il a été au cœur de la discussion.

Des rumeurs sur le fait que le rappeur n’était pas content du destin de son personnage circulaient déjà auparavant, et ont été clarifiées.

James Hurst, un ancien scénariste de la série, a expliqué que Drake menaçait d’entamer des poursuites judiciaires à cause de cet accident arrivé à son personnage. Apparemment, il voulait que son personnage guérisse et ne reste pas en fauteuil.

L’auteur en aurait discuté avec Drake : le rappeur aurait expliqué que « Tous mes amis dans le rap game disent que je suis faible parce que je suis en fauteuil roulant ».

Une réaction validiste au personnage en fauteuil roulant joué par Drake

Ces « amis » ne sont pas futés, car être en fauteuil, que ce soit dans une fiction ou dans la réalité, n’est certainement pas un signe de faiblesse ; croire le contraire est validiste et discriminatoire.

Pour rappel, le validisme (ou capacitisme) c’est un comportement ou jugement discriminatoire à l’encontre des personnes en situation de handicap par rapport à une « norme » valide.

Ici, on ne juge pas une personne en situation de handicap, mais un personnage fictif en situation de handicap ; la logique reste cependant la même.

Dans tous les cas, le scénariste James Hurst a raconté qu’il a confronté Drake sur cet argument, lui expliquant que « ton personnage s’est fait tirer dessus, tu peux pas faire plus dur à cuire que ça : tu t’es fait tirer dessus et tu es en fauteuil roulant ».

L’argument, encore une fois, n’est pas forcément le meilleur : la raison pour laquelle quelqu’un est en fauteuil roulant ne rend pas la personne plus ou moins faible ! Dans tous les cas de figure, la personne n’a pas a être jugée.

Cependant, le scénariste a également expliqué que ce plot-twist pour le personnage de Drake était important, car les personnes en fauteuil n’étant que très peu représentées à l’écran ; son personnage permettait à de jeunes ados en situation de handicap de se reconnaître dans une série à succès.

Y a que les cons qui changent pas d’avis

Malgré ce conflit, Drake a bien vite changé d’avis et est resté dans la série Degrassi: The Next Generation pour encore deux saisons. James Hurst a expliqué que le rappeur s’était montré « très gentil et désolé à propos de cette situation ».

Dans cette même interview, d’autres acteurs de la série ont suggérés que Drake ne voulait peut-être pas que son personnage soit en fauteuil pour d’autres raisons.

Lauren Collins a expliqué qu’il n’arrivait pas vraiment a se déplacer et que c’était très frustrant pour lui. Elle a aussi mentionné le fait qu’être un acteur noir dans la série — qui n’en avait que deux — était peut-être une autre raison qui faisait que ce plot-twist ne lui convenait pas.

Shane Kippel, un autre acteur de la série, a mentionné la possibilité que Drake n’était peut-être pas à l’aise avec le fait de jouer un personnage en fauteuil car il n’était pas lui-même en situation de handicap.

Beaucoup de discussions autour de ce sujet, qui n’a pas été adressé par Drake lui-même. Cependant, il est toujours proche du cast de Degrassi car il les a invités pour apparaître dans un de ses clips !

À lire aussi : Validisme, impolitesse… comment aider une personne en situation de handicap dans l’espace public

Crédit photo : chaîne Youtube Degrassi – The Official Channel