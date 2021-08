Pour être en une de L’Équipe, mieux vaut être Lionel Messi qu’une championne olympique

L’équipe féminine de handball a décroché le titre olympique aux Jeux de Tokyo ce 8 août. L’Équipe ne leur a pas consacré le principal de sa Une au lendemain du sacre, comme ce fut le cas pour les handballeurs…

Elles sont number one mais n’ont pas eu le droit à leur une. Dimanche 8 août, l’équipe féminine de handball a raflé la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, permettant à la délégation française de rentrer avec un doublé doré après la victoire en finale de leurs homologues masculins.

Mais si les hommes de Nikola Karabatic ont fait la une de L’Équipe, la victoire des Françaises a seulement figuré dans un titre manchette sur l’édition du 9 août… « Paris vaut bien un Messi », titre le journal sportif qui a préféré consacrer la pleine page au transfert de Lionel Messi au PSG et à la fête de passation des Jeux au Trocadéro.

Et les Bleues, alors elles ne valent pas une pleine page ?

La une du journal L'Equipe de ce lundi 9 août https://t.co/4LH7iJS1eW pic.twitter.com/u6ZBVqk5cC — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2021

Le traitement médiatique des sportives, bis repetita

Cette inégalité de traitement n’est pas passée inaperçue.

« L’histoire se répète… On ne mérite pas la une, L’Équipe ? », s’interroge ainsi sur Twitter Cléopatre Darleux, gardienne de l’équipe de France féminine de handball.

L’histoire se répète … on ne mérite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe — Cléopatre darleux (@CleoDarleux) August 9, 2021

Invitée au 20h de France 2, lundi 9 août, la joueuse a souligné le caractère historique de cette double médaille d’or pour le handball français : « En fait, je ne demandais même pas forcément la une qu’avec nous, mais aussi avec les garçons parce que c’est un doublé historique qu’on a fait », a-t-elle expliqué à Karine Baste-Régis.

Et les garçons, eux, ont déjà eu le droit à cet honneur ! Le quotidien sportif les a mis en une, le 8 août, aux côtés des volleyeurs tricolores sacrés champions olympiques pour la première fois.

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 8 août 2021. pic.twitter.com/9cdY8O7aqL — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2021

L’été dernier, L’Équipe avait réservé le même traitement de (dé)faveur à une autre équipe de championnes, malgré une victoire épique.

Les Françaises de l’Olympique Lyonnais venaient de remporter, le 30 août 2020, leur septième titre en Ligue des Champions. « Les légendaires » sont restées en haut de page tandis que le coureur Julian Alaphilippe squattait la une pour avoir remporté la deuxième étape du Tour de France.

Sarah Bouhaddi, la gardienne de l’OL, avait à l’époque réagi sur Twitter en partageant sa propre une du journal.

Tout le monde ne peut pas s’offrir la une, et bien souvent les logiques commerciales priment. Notons que depuis le début des J.O de Tokyo, L’Équipe a tout de même consacré 15 « une » sur 17 aux athlètes français, dont plusieurs dédiées à des femmes et une 100% féminine le 27 juillet.

« On sait que le foot, c’est vraiment au-dessus pour le moment. Voilà, un peu de frustration mais on ne s’arrête pas là. On est très heureux d’avoir gagné et, vraiment, on ne pense qu’à ça, à la victoire et à avoir fait plaisir à tout le handball français », a reconnu Cléopatre Darleux sur France 2. Bonne joueuse jusqu’au bout.

Une ou pas, la victoire fait date

Le choix de L’Équipe est d’autant plus difficile pour les handballeuses que leur victoire est historique.

Aux Jeux de Rio, en 2016, le handball français avait décroché un doublé argenté un peu frustrant ; les Bleues ont pu s’offrir cette année une belle revanche en battant les Russes (30-25), samedi 8 août.

« C’est la première fois que ça arrive pour le sport français, donc on attend toujours un peu plus de reconnaissance », a réagi Cleopatre Darleux au JT de France 2. Ses coéquipières et elle deviennent les premières handballeuses en or mais aussi premières sportives française titrées dans un sport collectif — « L’or olympique, c’est la médaille qui manque dans le cœur de tout le monde », reconnaissait l’entraîneur Olivier Krumbholz qui dirige l’Équipe de France depuis 2016.

Avec leur victoire, les Bleues ont offert à la France sa 10ème médaille d’or, sur 33 médailles décrochées. Ça méritait bien une grande photo dans le journal, non ?

À lire aussi : Pourquoi la tenue des gymnastes allemandes aux Jeux olympiques est un vrai geste contre le sexisme