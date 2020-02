Comment s’affranchir du smartphone? — PETITIPS

Ambivalente comme l’escargot

Ésotérique je dis des mots que je ne connais pas

Isocèle

Ces mots sont prononcés dans cette vidéo, à toi de les trouver.

Je te partage ma petite porte de théâtre préférée de cette semaine :

« Quand les pauvres laissent les bourgeois parler pour eux, ceux là finissent par dire tout autre chose, leurs mots sont plus stylés — ils puent moins des chaussettes et ils ont l’haleine plus fraiche, leurs mots. »