PETA appelle au boycott du lait de coco de Hello Fresh, fourni par des singes maltraités 

People for the Ethnical Treatment of Animals, l’association de défense des animaux, a publié une enquête sur les mauvais traitements dont sont victimes les primates en Thaïlande.

Des singes enchaînés, fouettés et battus pour cueillir des noix de coco pendant des heures. Ce sont les images choquantes résumées dans une vidéo publiée le 12 novembre 2022 par PETA. Le pôle Asie de l’association de défense des animaux a révélé son enquête menée en Thaïlande, prouvant les faits d’exploitation et de maltraitance exercés dans les exploitations. L’entreprise de livraison de repas Hello Fresh est également pointée du doigt par l’association, car le lait de coco qu’elle utilise provient de ces mêmes fournisseurs.

Les pratiques thaïlandaises épinglées pour la 3e fois

L’enquête de PETA a duré 8 mois et passé en revue les pratiques de 57 exploitations thaïlandaises. Dans l’intégralité de ces domaines, des singes sont maltraités. Certains cueilleurs de noix de coco ont confié à l’association que les singes se brisent parfois les os en tombant des arbres ou lorsque leurs bourreaux tirent trop fort sur leur corde.

Face à ces pratiques scandaleuses, PETA demande aux abonnés de Hello Fresh d’annuler leur adhésion et appelle plus largement les consommateurs à ne pas acheter de produits à base de coco en conserve fabriqués en Thaïlande. C’est la troisième enquête de PETA en Thaïlande. Après la publication des deux enquêtes précédentes, le gouvernement thaïlandais et les entreprises qui fabriquent des produits à base de noix de coco avaient affirmé que les singes n’étaient plus utilisés dans la fabrication des produits exportés. Mais cette nouvelle enquête prouve l’insuffisance sinon l’absence de contrôle sur le traitement des primates dans ces exploitations.

Crédit photo de Une : Pweissmanphotography de la part de Getty Images via Canva.