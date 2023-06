Passionnée d’écriture de romance ? Ce concours pourrait vous permettre de publier votre roman !

Du 23 juin 2023 au 23 septembre 2023, &H Academy lance un grand challenge d’écriture, pour accompagner les futurs talents dans la rédaction de leur manuscrit. Le concours fera la part belle au genre de la romance et s’articulera autour du thème du Fake Dating.

Auteurs, autrices, à vos plumes !

Réglement, dates, thème du challenge…on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la première édition du concours lancé par &H Academy (une collection de la maison d’édition HarperCollins France) dont Madmoizelle est partenaire.

Vers la publication de votre roman ?

L’objectif du concours est d’apporter des conseils aux futurs talents, les aider à terminer leur roman en lien avec un thème précis dans le genre de la romance. L’occasion de révéler vos talents d’écriture au grand jour et peut-être aboutir à une publication de votre roman !

Victoire (aka @nous_les_lecteurs), star du Bookclub spécialisée dans la romance aux 208k abonnés sur TikTok et 47,7k sur Instagram est la marraine du challenge. De quoi confier les textes des participantes et participants à des mains expertes !

Un thème : le Fake Dating

La maison d’édition HarperCollins France part à la recherche de talents et mise pour cela sur le thème du Fake Dating. Particulièrement inspirant pour un texte de romance, cette thématique renvoie à ces situations où des personnages prétendent à un moment avoir une forme d’engagement relationnel — amoureux, pacsés, mariés, en couple… Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination.

Aucun critère n’est imposé en ce qui concerne le sous-genre de votre texte, tant que l’histoire d’amour occupe une place majeure dans l’intrigue. Les participants et participantes pourront s’illustrer dans ce qui les inspire le plus, qu’il s’agisse d’une romance contemporaine, d’une Dark Romance, érotique, d’un roman New Adult, de fantasy, de paranormal… Tout est permis.

Quelques règles de forme et de fond à respecter…

Si le challenge laisse une place immense à l’imagination et la créativité, plusieurs règles ont été fixées pour garantir le bon fonctionnement du concours. D’abord, d’un point de vue formel, le texte doit être écrit en noir, police Times New Roman 12, interligne 1,5 et marge 2,5. Sa longueur doit être comprise entre 200 000 signes et 400 000 signes. Enfin, &H attend des textes écrits en français, dans une syntaxe et une orthographe corrects.

Pour finir, outre l’inscription de l’histoire dans la thématique du Fake Dating, les relations entre les personnages devront également être consenties afin de correspondre à la ligne éditoriale de &H.

Comment participer au concours ?

Pour participer au challenge, il vous faudra transmettre votre roman au plus tard le 23 septembre 2023 à minuit à l’adresse [email protected], avec en objet le format suivant : CHALLENGE2023-Titre-Nom-Prénom.

Le corps de votre mail contiendra votre nom, prénom (ou pseudonyme si utilisé), votre téléphone, votre adresse mail ainsi que votre adresse et votre nationalité. Il devra aussi comporter un résumé du roman faisant ressentir les enjeux et les thématiques du texte. Les fichiers en pièce jointe devront être au format.doc, .docx, .rtf, .odt ou .txt.

Le jury annoncera le nom de la gagnante ou du gagnant le 23 octobre 2023. Si elle ou il le souhaite, la personne ayant remporté le concours s’engage à publier son roman chez Collection &H (Editeur Harlequin). Si l’éditeur ne souhaite pas publier son roman, l’auteur·ice sera libre des droits dudit texte.

