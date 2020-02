Pourquoi j’aime tant la danse et la comédie musicale

Cet article a été écrit par Léa, 15 ans, qui a fait un stage d’observation d’une semaine à la rédac ! Elle avait envie de te parler de sa passion, alors bonne lecture ♥

Ça fait maintenant un bon moment que je fais de la danse, et j’avais envie de vous donner une autre image de ce sport « pour filles », qui est en fait aussi intéressant que les autres.

La danse, un vrai sport qui n’est pas que pour les filles

Quand on me demande quel sport je fais et que je réponds la danse, je vois bien les pensées de certains, en mode :

« Ah c’est une fille ! Alors elle fait de la danse, avec des tutus roses et tout le blabla. »

C’est assez réducteur de dire que c’est un sport de fille, comme si ça s’arrêtait à mettre des vêtements roses et bouger sur de la musique, comme si tout le monde pouvait le faire.

Une fois de plus je trouve que ça dégrade l’image de la femme et accentue les stéréotypes de genre : les meufs à la danse et les mecs au foot !

C’est l’une des choses les plus fausses que j’ai jamais entendues.

Mon sport peut paraître plus féminin que masculin, mais beaucoup d’hommes font de la danse, même de la classique, et sont parfois plus doués que les femmes.

Et au pire, si tu es un homme et que tu kiffes la danse, fais ce que tu veux et met l’avis des gens au placard ! Chacun est libre de faire ce qu’il veut.

Pour moi, la danse ça sert à exprimer des sentiments et une histoire grâce à son corps, ce qui ne se rapporte pas obligatoirement au statut de femme.

Et ce n’est pas si compliqué, par exemple si là tout de suite je te demande de bouger la tête de droite à gauche et de plier et déplier ton bras, hop, t’es en train de danser !

Mais non, la danse ce n’est pas « ridiculement simple », pour un beau rendu il faut de la pratique et de l’entraînement sur de longues années, mais aussi l’envie de bien faire pour progresser et arriver à un rendu à en couper le souffle !

La danse, un loisir qui prend du temps

Je vais à la danse tous les mercredis et samedis, ça me permet de me vider la tête après les cours ou juste d’arrêter de penser aux problèmes du quotidien.

J’ai juste à bouger mon corps sur le rythme de la musique.

Par exemple si là je mets Timber de Kesha, vous n’allez pas me dire que vous n’avez pas envie de décrocher votre meilleur déhanché !

Je fais de la danse depuis que j’ai 8 ans environ. J’ai fait de la danse classique et de la moderne, et je fais maintenant de la comédie musicale !

Ça me prend pas mal de temps dans mon quotidien mais c’est un « sacrifice » qui au final en vaut la peine.

Par exemple, le mercredi quand je suis avec mes amies et que je me rends compte que je vais devoir partir plus tôt pour aller prendre le métro et aller jusqu’à Perpète-les-Oies — c’est à dire Boulogne-Billancourt, à 40 minutes de chez moi…

J’ai la flemme et je me demande : si je rate un cours, la Terre va-elle exploser ?

Mais après j’y vais, et dès que je me retrouve à danser je m’amuse comme une folle et me remercie intérieurement d’y être quand même allée.

Mais oui, j’ai une vie sociale à côté, pas d’inquiétudes ! J’arrive quand même à voir mes amies pour parler potins ou me goinfrer sur un lit… la routine, quoi.

La Comédie Musicale, ou comment lier chant et danse

La Comédie Musicale c’est le fait de danser et de chanter en même temps, ce qui demande beaucoup de concentration.

On retrouve de la Comédie Musicale dans les pièces de théâtre parfois, et souvent dans les films.

J’en fais tout simplement parce que mon école de danse le proposait, mais je suis tombée amoureuse de ce sport qui contrairement à certains, a son côté très artistique.

Ce que j’adore c’est qu’en plus de ma prof de danse, on a aussi un prof de chant, et c’est avec lui qu’on crée les paroles des chansons sur lesquelles on va danser.

On a généralement un thème pour le spectacle global, et chaque ballet a un sujet différent.

Puis mon prof crée en avance la musique et nous proposons des paroles qui sont gardées ou non jusqu’à avoir une bonne musique avec de super paroles faites maison.

Cette année par exemple, le thème global est le réchauffement climatique, et j’interprète « la Terre qui souffre ». Pas très joyeux tout ça…

Mais l’année que j’avais le plus aimée, c’est quand j’avais fait Bollywood Chewing-Gum. On interprétait une publicité durant un concours de talent (thème global du spectacle) basée sur une pub de chewing-gum.

Nos paroles parlaient toutes de saveurs et couleurs de chewing-gum : c’était iconic ! Vous auriez dû voir ça.

Plusieurs personne m’ont déjà dit qu’elles trouvaient la comédie musicale ennuyeuse, mais il suffit juste de parler de quelque chose d’intéressant.

Si je me mets à chanter et danser sur les cotons-tiges, je ne suis pas sûre qu’il reste quelqu’un dans la salle à la fin du show.

Le bonheur que me procurent le chant et la danse

Personnellement, je pourrais chanter pendant des heures, que ce soit sous la douche, dans le métro ou devant 200 personnes pour mon spectacle de fin d’année.

Chanter ça me permet de me relaxer lors d’un examen par exemple, ou alors de m’ambiancer comme une folle pendant les fêtes.

Mais c’est indispensable à ma vie de tous les jours, parce qu’une vie sans musique, c’est comme des pâtes sans sauce : c’est fade.

Bien sûr, parfois, chanter devant un public peut mettre mal à l’aise, mais je ne suis pas trop timide pour ce genre de choses-là.

Et quand je danse, je me sens toute légère, un peu comme une nuage ou une libellule, vous voyez le genre ?

Vous voyez le sentiment de puissance et de savoir exactement ce que l’on est en train de faire ? Ou alors quand on réussit à faire ses deux traits d’eye-liner similaires du premier coup ?

Voilà, c’est ce sentiment que je ressens quand je finis un ballet et que je me dis que j’ai trop géré.

Donc je conseille vraiment ce sport, déjà à celles et ceux qui aiment le chant et la danse, parce que c’est le combo parfait.

Mais aussi aux autres, parce que ça permet de se concentrer sur autre chose le temps d’une heure et le résultat est vraiment beau. Et croyez moi, c’est grave cool, même si on ne dirait pas !

Et toi, quel est ton rapport à la danse et au chant ?

