Découvre Parlement, la série drôle et instructive sur les institutions européennes

Le Parlement européen, ça n’est à priori pas le sujet le plus sexy pour qui veut réaliser une série comique.

Pourtant, c’est le pari que s’est lancé le réalisateur Noé Debré, et il est réussi !

Moi qui ne connaissais les institutions européennes (presque) que par mes cours à la fac, j’ai redécouvert leur fonctionnement d’une manière drôle et rafraîchissante.

Parlement, ça parle de quoi ?

Parlement est la première série de fiction produite pour une diffusion en exclusivité sur France.tv. Tu peux retrouver l’intégralité des épisodes en cliquant ici.

C’est l’histoire de Samy, fraîchement débarqué au Parlement européen de Bruxelles comme attaché parlementaire, qui ne connaît pas grand-choses au institutions européennes… et le député avec qui il travaille, Michel Specklin, non plus !

Je te laisse découvrir la suite du synopsis :

« Par maladresse, il (Samy) se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. Il va prendre son destin en main, mais peut-être n’aurait-il pas dû … Comment fait-on adopter un amendement au Parlement européen ? Samy n’en a pas la moindre idée et a six mois pour y parvenir. Il entame un chemin de croix, entre renoncement et apprentissage. Tendre parfois, cruelle souvent, ici la comédie accompagne toujours ce récit initiatique. Parlement est une série sur la jeunesse, mais aussi un récit sur l’engagement. « You can make a difference » qu’ils disaient… »

Les bonnes raisons de regarder Parlement

Voici pourquoi tu devrais regarder Parlement.

Tout d’abord, parce que la série t’emmène en immersion dans le Parlement européen et ses rouages. Les scènes ont été tournées à l’intérieur, et même écrites à l’intérieur avec des coauteurs du Parlement.

Ensuite, parce que Parlement a un réel potentiel comique. Le réalisateur Noé Debré raconte dans une interview au Parisien :

« C’est un endroit [Le Parlement européen] assez romanesque, il y a tous ces gens, ces langues, ces affaires qui se déroulent sans qu’on ne sache trop comment ça fonctionne, résume-t-il. Quand on entre dedans, les personnes qui y travaillent sont passionnantes, les histoires qu’on entend souvent drôles. »

Une autre bonne raison est que les personnages sont drôles et attachants, servis par un excellent casting et des acteurs internationaux : Français, Allemands, Anglais…

Tu y retrouveras notamment Philippe Duquesne, connu pour ses rôles dans des comédies populaires comme Bienvenue chez les Ch’tis mais aussi pour le multi-récompensé et poétique film Là-Haut.

Enfin, et c’est un avantage non négligeable, tu devrais regarder Parlement parce que cette série pourrait t’aider à mieux comprendre tes cours sur les institutions européennes !

