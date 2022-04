On peut enfin virer les pubs régime, parentalité et séduction de Google !

Google annonce qu’à partir de maintenant, vous avez le pouvoir de bloquer les publicités concernant la grossesse et la parentalité, les rencontres ou encore la perte de poids. Ce n’est pas trop tôt, merci !

Bientôt totalement libérées des pubs qui nous excèdent ? Pas tout à fait, mais les choses avancent. En décembre 2020, YouTube permettait déjà de contrôler les publicités sur des sujets sensibles comme la perte de poids, les rencontres ou encore la grossesse et la parentalité.

Bonne nouvelle : cette fonctionnalité est désormais possible à partir d’aujourd’hui sur le réseau Display de Google. Elle s’ajoute aux options déjà existantes telles que « Mute this ad » (masquer cette annonce) qui permettaient déjà à chaque internaute de cibler les publicités qu’il voulait voir ou non.

Une étape supplémentaire vient d’être instaurée grâce à cette nouvelle fonctionnalité : vous pouvez maintenant encore mieux contrôler votre expérience publicitaire. Pas de panique, cette option est réversible. Si vous changez d’avis, vous pouvez modifier vos paramètres afin de voir à nouveau ces publicités qui vous horripilent.

Comment bloquer ces publicités sur Google ?

C’est très simple : vous pouvez accéder à cette fonction dans les « paramètres annonces » de votre compte Google. Il vous suffit de faire défiler la page jusqu’à « catégorie d’annonces sensibles ».

À partir de là, vous pouvez cocher le bouton « voir moins » à côté des catégories que vous ne désirez plus voir vous envahir sur Google. Si le coeur vous en dit, vous pouvez à nouveau « autoriser » les catégories que vous avez limitées dans le passé.

© Mitchell Luo – Unsplash

Bien entendu, ne vous attendez pas à un miracle : certaines des catégories nouvellement ajoutées pourraient être plus difficiles à ignorer que d’autres. Si des thèmes comme le jeu et l’alcool ne font probablement pas une tonne d’apparitions dans les publicités grand public, vous ne serez certainement pas épargnée par une publicité de chewing-gum présentant des personnes en couple ou encore une annonce pour des rasoirs évoquant l’idée de parentalité.

Mais vous ne recevrez plus de campagnes publicitaires pour, par exemple, une application de rencontre ou encore pour une marque de couches pour enfants.

Reprenons le contrôle sur notre expérience publicitaire !

D’après Karin Hennessy, chef de produit du groupe pour la confidentialité des publicités qui s’est exprimée via un communiqué de presse, Google cherche à donner aux gens « plus de contrôle sur leur expérience publicitaire ». Et cette amélioration est loin d’être finie :

« Nous continuerons à écouter les commentaires des utilisateurs et à étudier les catégories auxquelles étendre cette fonctionnalité à l’avenir. »

Ce type de progrès est salutaire pour tous, que ce soit pour Google ou ses utilisateurs. Désormais, vous avez la main pour choisir de voir moins d’annonces susceptibles de vous mettre mal à l’aise — et les annonceurs, eux, peuvent mieux cibler un public réceptif. Car ils y trouvent aussi leur compte, bien sûr…

Image en Une : © Firmbee Com – Unsplash