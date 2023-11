Notre sélection des 27 meilleurs jouets à offrir aux enfants à Noël 2023

Noël approche et vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants ou ceux de votre entourage ? On vous a préparé LA liste de 2023, celle des jouets et des jeux tendance qui se retrouveront sous le sapin.

Le monde du jouet est grand, et il est riche. Chaque année les marques, les distributeurs et les magasins spécialisés donnent tout pour plaire aux enfants toujours plus exigeants et demandeurs. Alors oui, on peut céder facilement aux sirènes de la consommation, mais on peut aussi essayer de consommer de façon plus écologique et économique.

Le marché de la seconde main, même dans le milieu du jouet, est actif et attractif, et il peut vous permettre de réaliser de sacrées économies (et faire du bien à la planète). Néanmoins, vous trouverez ici les liens des articles neufs. Libre à vous ensuite, si vous le souhaitez, de trouver ces objets d’occasion, sur Vinted ou Le Bon Coin, pour ne citer qu’eux.

Chaque article présenté ici a été testé et approuvé, et seuls ceux que nous avons vraiment aimés sont affichés. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, et on espère que ces articles vous donneront des idées pour les cadeaux des fêtes de fin d’année. On le sait tous, parents ou non, à quel point il peut être compliqué de s’y retrouver, tant l’offre proposée chaque année est impressionnante.

Le jeu de construction Oppi : Stix

Stix est la petite nouveauté de la marque Oppi. Ces jeux de construction libres aident à développer la créativité, la motricité et à développer l’imagination. Tous les bienfaits de ce jeu de construction, comme le boost de l’estime de soi ou l’augmentation de la concentration de l’enfant, sont validées par de nombreux spécialistes, notamment les psychomotriciens et psychomotriciennes.

Unlock Kids : Histoires de légendes

Unlock Kids est un jeu d’escape games, mais version enfant. Dans sa nouvelle édition, vous pourrez retrouver trois nouvelles histoires (contenant chacune deux aventures) avec des énigmes à résoudre, à portée des 6 ans et plus. Dans cette édition, on peut retrouver « Les mystères de Chichén Itzá », ou « Au cœur de l’Afrique » et enfin « Voyage vers l’Olympe » (mon petit préféré).

Hoppi dino de Quut

Attention, ça va bondir ! Ici avec Hoppi version dinosaure, l’enfant (à partir de deux ans) pourra sautiller sur ce dino tout doux et coloré. Parfait pour améliorer l’équilibre, la coordination, utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, il ira même parfaitement avec la déco du salon, sans y faire tache, tellement il est mignon.

Le Cluedo Junior

Vous connaissez le jeu de société Cluedo de Hasbro ? Cette fois, on ne va pas chercher à savoir qui a tué le colonel Moutarde, mais plutôt à découvrir qui a chipé des objets à l’école, ou qui a déclenché l’éruption du volcan du labo de sciences. Soit on travaille en équipe, soit on joue contre les autres, les niveaux s’adaptent à l’âge des participants. Enfin un jeu de société collaboratif utilisable dès 4 ans !

Ladybug Vision : blaster Challenge

Difficile de passer à côté du phénomène Miraculous, n’est-ce pas ? Les distributeurs l’ont bien compris et ont décidé de sortir le blaster challenge chez Silverlit. Le but ? Un masque qui se porte sur les yeux et qui permet de voir les Akumas, et de les détruire grâce à un pistolet qui s’accroche au poignet.

Furby, le jouet interactif

Coucou, c’est la nostalgie ! Si vous êtes né·es dans les 90’s, vous vous souvenez sûrement de ces petites bêtes poilues qui nous rendaient toutes et tous complètement zinzin. Eh bien bonne nouvelle, le revoilà version 2023 ! Le Furby de notre enfance revient en version plus pimpée, chez Hasbro. Que fait-il, celui-ci ? Il danse, il chante, ses oreilles changent de couleur, il imite et transforme les voix, il fait des prédictions sur l’avenir, mais il propose aussi des exercices de relaxation et de détente. Bref, le Furby 2.0 risque de devenir le meilleur ami des mômes cette année !

Le Dobble version Disney

On connaissait déjà le Dobble de Swiss Games, ce jeu de rapidité qui donne envie de crier très fort si on n’arrive pas à trouver le bon symbole ou la bonne paire, eh bien le revoici version Disney ! Le principe reste le même, seuls les symboles changent, puisqu’ici on retrouve Mickey, Minnie, la Fée Clochette, Peter Pan, Aladdin et même les personnages de Toy Story ! Créé à l’occasion du 100e anniversaire de Disney, il est parfait à glisser sous le sapin.

L’histoire de la vie sur Terre de Clementoni

Clementoni tape fort, avec son laboratoire scientifique génial pour toutes celles et ceux qui veulent connaître les étapes de l’évolution de la vie sur Terre. À l’intérieur de la boîte, un casque de réalité virtuelle est inclus, pour que toutes les expériences faites par les petits scientifiques en herbe prennent vie. Le Précambrien, l’Ère primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire n’auront plus de secret pour les mômes qui pourront, à l’aide de kits ou de cartes, comprendre toute l’histoire de la vie sur Terre. Ah et petit point supplémentaire : ce jeu a reçu le prix du jeu de l’année dans la catégorie Schoolkids aux ToyAward 2023.

Captain Pépé, trésor en vue Legacy

Hop hop hop, Haba nous émerveille (comme souvent) avec son nouveau jeu parfait pour les plus de 6 ans. Un jeu coopératif excitant et ludique, où il faut aider le Captain Pépé et son équipage à retrouver le Trésor des sept merveilles.

Barbie Print Cam

Barbie est partout cette année ! Et on retrouve même la licence chez Lisciani, sur un appareil photo instantané qui permet de créer et d’imprimer des photos avec (ou sans) effets. Avec sa double caméra, les mômes peuvent prendre des photos, des selfies, et les imprimer directement grâce au papier thermique qui est fournis avec. Même la prise de vidéo est possible !

Photo creator de Canal Toys

Si vous n’avez pas envie de céder à Barbie, sachez que Canal Toys sort également un appareil photo instantané tout aussi chouette, au design délicieusement rétro. En plus des photos, on peut aussi customiser chaque photo imprimée grâce à des stickers et des feutres. 4 rouleaux de papier thermiques sont fournis, ainsi que des accessoires pour personnaliser son appareil.

Rescue Penguin de Silverlit

Votre enfant a envie de recueillir et de soigner tous les animaux qu’il trouve, allant de la grenouille à moitié crevée au chat du voisin ? Voici de quoi l’occuper pendant des heures ! Le Rescue Penguin est, comme son nom l’indique, un pingouin dont il faut s’occuper pour qu’il aille mieux. Il faut le laver, l’habiller, le nourrir et hop, il devient le meilleur pote du grumeau for ever.

Kididraw-pro de Kidywalf

Votre héritier adore dessiner ? Peut-être que la tablette lumineuse Kididraw pourrait lui plaire. Avec elle, il peut reproduire des lettres, des dessins, des chiffres, comme un pro. De l’autre côté de la tablette se trouve un tableau noir avec un effet néon, pour faire ressortir les jolies couleurs qu’il aura utilisées pour son dessin. Transportable partout, c’est un chouette cadeau pour les futurs et futures dessinatrices.

La voiture radiocommandée 4 Speed de Silverlit

Attention, ça va rider ! Avec la Monster Warrior 4 Speed, le bitume n’a qu’à bien se tenir. Pneus tout-terrain, amortisseurs de ouf, carrosserie résistante aux chocs, la 4 Speed est LA voiture radiocommandée que vous aurez envie de piquer aux mômes dès lors qu’ils l’auront déballée. La bonne nouvelle en plus ? Elle ne nécessite pas de piles, puisque sa batterie est rechargeable.

Dixit édition Disney

Toujours à l’occasion des 100 ans de Disney, le jeu de société presque légendaire Dixit de Libellud se met à la page, et propose une nouvelle version très chouette. Dès 8 ans, l’enfant peut se laisser porter par son imagination et conter des histoires en donnant des indices à ceux qui jouent avec lui, et les voir se laisser porter par leur intuition, le tout avec des illustrations de toute beauté.

Bermuda Pirates de Foxmind

Bermuda Pirates est un jeu de plateau qui se joue à partir de 7 ans, avec 2 à 4 joueurs. Le but ? Récupérer des trésors sans les faire tomber par-dessus bord, en utilisant sa mémoire et sa dextérité. De l’action et des tonnes de configurations possibles, c’est un chouette jeu familial.

Le camion poubelle Bluey

Vous connaissez Bluey, la série pour les enfants ? À destination des 4-6 ans et véritable phénomène mondial, cet animé, produit par la BBC et diffusé sur France 5 et Disney +, est une petite pépite qui brise les stéréotypes familiaux. Drôle et légère, la série a eu tellement succès que de nombreux produits dérivés ont vu le jour, dont ce camion poubelle trop chouette qui a même un levier d’abaissement pour mettre les déchets dedans.

Le spirographe de Silverlit

C’est un petit retour dans les années 90 qui est proposé avec ce spirographe. Grâce à lui, dès 8 ans, les enfants peuvent créer des mandalas de toutes les couleurs, et laisser libre cours à leur imagination. Il est fourni avec deux disques de pochoirs, six roues spirographes, 40 feuilles de papier et 5 feutres. De quoi s’occuper un bon bout de temps !

Bitzee, l’animal interactif de Spin Master

Laissez tomber les Tamagotchi, et dites bonjour au Bitzee ! Ce petit animal interactif se présente dans une sorte d’écrin, et il apparait sous forme d’hologramme qu’on peut toucher. Petite pépite de technologie (mais sans écran), il faut le nourrir, le faire jouer, le nettoyer… 15 animaux sont disponibles dans le même boitier, ce qui laisse le temps de faire le tour du jouet.

Logic Games « Où se cache Wanda » de Haba

« Où se cache Wanda » est un jeu de logique et de recherche qui se joue seul, dès 4 ans. Le but ? Retrouver Wanda dans une petite maison, en usant de son sens de l’observation et de sa logique. Il suffit de suivre les consignes données dans un petit livret et de placer des monstres dans les pièces, ce qui aidera à retrouver la trace de Wanda, un petit monstre rouge malicieux.

Astropod de Silverlit

Votre enfant veut aller dans l’espace ? Bah déjà, il peut aller dans sa chambre pour jouer avec sa fusée Astropod, c’est déjà pas mal. Dans cette gamme (à collectionner), de nombreuses pièces sont prêtes à être construites pour fabriquer une fusée (et ses capsules), pour les faire décoller dans l’espace. Il y a même des effets sonores et lumineux, pour se mettre encore plus dans l’ambiance.

Le royaume des licornes de Nathan

Pour les 3-6 ans, ce jeu d’observation et de rapidité permet de retrouver les licornes égarées. Crinière bleue, robe étoilée, couronne, chacune à sa spécificité et il faut vite les repérer et les capturer, pour créer son pré magique.

Les peluches Squishmallows de Jazwares

Attention, le risque avec ces peluches (de toutes les tailles, toutes les formes), c’est que si vous les offrez à des mômes, vous risquez de leur piquer. Est-ce que c’est parce qu’elles sont aussi douces que des bébés chats ? Est-ce c’est parce qu’elles sont aussi moelleuses que des nuages ? Est-ce que c’est parce que les personnages sont bien trop mignons ? C’est peut-être un peu tout ça, et on les adore.

Roi & Compagnie Junior de Haba

Si vous avez aimé la version classique du Roi & Compagnie, vous allez adorer la version junior, jouable dès 4 ans. Le but ? Bâtir un château le plus vite possible pour le couronnement du roi. Tactique, chance et rapidité, tout est parfaitement bien rodé pour que vous passiez tous un chouette moment.

L’Exploraglobe interactif de Clementoni

Le divin enfant veut tout connaître sur tout ? Allez hop, c’est le moment de lui offrir un globe terrestre, mais pas n’importe lequel ! Avec l’Exploraglobe interactif il pourra, à l’aide d’un stylo optique, découvre tout un tas de choses sur le monde, les pays, les villes et les langues. Et s’il veut tester ses connaissances, un quizz de 500 questions est disponible.

Joe le porteur de Lilliputiens

Ça va galoper sur le parquet de salon, laissez-moi vous le dire ! Avec ce porteur aussi beau que doux, votre héritier va pouvoir se prendre pour un champion de Formule 1 et débouler dans le couloir de l’appartement avec style. Dès ses 18 mois (et jusqu’à ses 6 ans s’il en a envie), il va pouvoir s’assoir dessus et rouler en s’accrochant à la petite poignée en bois, ornée d’un grelot. Il peut même ranger ses petites affaires dans la sacoche qui se fixe à l’arrière. Ce qui est chouette également, c’est que la banquette peut se détacher et s’utiliser ensuite comme pouf, rendant ce porteur vraiment évolutif.

Kidi Secrets de Vtech

Vous aussi, enfants, vous vouliez un coffre-fort pour planquer tous vos secrets ? Sachez que les enfants de cette génération le pourront, avec le Kidi Secrets : Mon casier MagicLocker de chez Vtech. Le principe est simple : c’est un petit coffre-fort qui s’ouvre avec un code secret, dans lequel on peut planquer les petits mots des copains/copines, la tétine du petit frère, les bracelets magiques offerts à la récré, etc. En plus de ça, le Kidi Secret fait aussi office d’horloge, d’alarme pour se réveiller, d’enceinte musicale, et il fait aussi des petits jeux amusants. Manquerait plus qu’il fasse le café, quoi !