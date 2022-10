Marine, 1 845 € par mois à deux « Je paie environ un tiers de nos dépenses communes »

Comment s’organiser financièrement quand dans son couple, l’un est étudiant et l’autre est salarié ? Peut-on épargner quand on est boursière ? Voici quelques-unes des questions auxquelles s’attaque notre rubrique Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans Règlement de comptes, des personnes viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou en solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Marine qui a accepté de répondre à nos questions.

Prénom : Marine

Âge : 18 ans

Métier : Étudiante en licence

Revenus mensuels : 465 € par mois de bourse du CROUS, et 1 200 € de salaire net pour son conjoint.

par mois de bourse du CROUS, et net pour son conjoint. Vit avec : son conjoint, 2 chats et un lapin

Lieu de vie : un appartement de 80 m² à Nancy, dont son conjoint est locataire

Les revenus de Marine et son compagnon

Marine est boursière, et touche chaque mois 465 € de la part du CROUS. Une somme qu’elle estime correcte, dans la mesure où elle correspond à ses charges et lui permet d’étudier.

« Je pars du principe que si je peux subvenir à mes besoins, mes finances sont suffisantes. Avec 465 €, je peux mettre un peu d’argent de côté et gérer mes charges : je vis avec mon copain, mais mes parents ne vivent pas très loin de la fac, et j’ai des options pour me loger. »

Son conjoint, quant à lui, touche un salaire de 1 200 € par mois. Lui ne s’estime pas bien payé, et aimerait trouver un poste plus rémunérateur. Il touche aussi une prime d’activité de 180 € par mois.

À eux deux, ils gèrent un budget mensuel de 1 845€.



L’organisation financière du couple

Les revenus de Marine et de son conjoint sont très différents, et ils doivent s’organiser en conséquence :

« Nous avons chacun notre compte. Ça nous permet de garder notre indépendance, et ce serait trop compliqué à gérer autrement, pour calculer qui paie combien. Certaines de nos dépenses sont divisées au prorata de nos revenus (l’alimentation et les charges), tandis que d’autres, comme le loyer, sont assumées entièrement par mon copain. Nous payons chacun nos propres abonnements, et nos loisirs à côté. »

Un fonctionnement que le couple estime équitable, et qui est évolutif : chaque mois, ils refont leurs calculs et adaptent les dépenses de chacun.

« Quand on fait les courses, c’est toujours lui qui paie. Ensuite, je fais les comptes dans un cahier en enlevant ce qui n’est que pour moi, puis je fais un produit en croix pour calculer mon pro-rata. En fin de mois, je verse ce que je dois à mon mec. »

Pour eux, l’argent n’est jamais un sujet de dispute — c’est même plutôt une source de plaisanteries — et ils en parlent très facilement.

Les dépenses de Marine et son compagnon

L’appartement de 80 m² dans le centre-ville de Nancy dont ils sont locataires coûte 590 € par mois. Une somme entièrement payée par le compagnon de Marine : il y vivait déjà avant leur rencontre, et tout est à son nom.

À ces frais fixes s’ajoutent des factures pour l’eau, l’électricité, et les charges qui représentent 125 € par mois. Ils sont prélevés sur le compte du partenaire de Marine, et elle lui en rembourse un tiers, soit 39 €.

Ils ont récemment fait en sorte de faire baisser leur budget courses alimentaires : autrefois à 200 €, celui-ci est descendu à 130 €, dont Marine paie environ un tiers.

« On fait les courses en gros, pour essayer de craquer le moins possible. Une fois par mois, on va faire un énorme plein de courses dans un hypermarché, et une ou deux fois par mois, on s’achète des produits frais dans un supermarché discount. On dépense une soixantaine d’euros toutes les deux semaines. »

Les dépenses de Marine

Après ces dépenses communes, il reste 383 € de budget à Marine pour ses dépenses personnelles et son épargne.

Elle compte environ 12 € d’abonnement téléphonique, 5 € de frais bancaires, et 18 € pour sa mutuelle santé. Son abonnement aux transports en commun lui coûte 17 € mensuels.

Elle paie environ 50 € par mois pour ses animaux de compagnie : son chat et son lapin, qui lui coûtent respectivement 15 et 35 €.

Elle estime chaque mois un budget de loisirs à 50 €.

« J’utilise cette somme pour me faire plaisir : je peux m’acheter quelques vêtements sur Vinted, ou profiter d’un restaurant avec mon copain. En plus de ça, pour anticiper les cadeaux de Noël ou d’anniversaire de mes proches, j’épargne 10 ou 20 € par mois. »

Le rapport à l’argent de Marine et de son conjoint

Sur la question des loisirs, Marine et son compagnon ont des manières de faire assez différentes. Lui compte plutôt 100 € de dépenses plaisir par mois :

« Il est dépensier et aime bien profiter de son argent. On est très différents là-dessus, je préfère économiser et avoir moins de loisirs. »

Il aimerait réduire son budget transports, assez élevé puisqu’il travaille dans une autre région : 273 € d’abonnement de train par mois, remboursé à moitié par son entreprise, soit 136,5 € à sa charge.

Leurs derniers craquages ?

« Une machine à café qui moud les grains à 250 €, dont il rêve depuis des années. Pour ma part, c’est l’adoption en refuge d’un chat à 140 €, suite au décès de mon précédent chat. »

L’épargne de Marine

Chaque mois, Marine arrive ainsi à épargner environ 200 €. Ils lui servent à constituer une épargne de précaution, indispensable à son sens :

« Je considère que l’argent est important dans la vie. Je suis issue d’une famille pauvre, et je suis une vraie fourmi, qui essaie d’économiser le plus possible pour pouvoir pallier les imprévus, notamment. Mes parents ne pourront pas m’aider si j’ai un problème, et il faut donc que je puisse me constituer un filet de sécurité ! Économiser ne m’empêche pas de dépenser pour me faire plaisir, faire plaisir à mon copain ou à mes animaux, et je ne m’interdis pas de dépasser de quelques euros le budget que je me fixe. J’ai déjà une épargne de 2 000 €, et je ne suis jamais à découvert. »

Pour gérer ses dépenses, elle utilise une application qui lui permet de garder un œil sur ses comptes, et de noter ses achats.

« Ça m’aide à me calmer : si je ne sors pas ma carte bleue, je ne dépense rien… Mais quand elle est sortie, je ne peux plus la ranger ! »

Crédit photo : Tran Mau Tri Tram / Unsplash