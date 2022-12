L’Ukraine interdit désormais les discriminations à l’encontre des personnes LGBT

Motivé par son désir de faire partie de l’Union européenne, le parlement ukrainien a adopté toutes les mesures demandées par cette dernière, pour la plus grande joie de sa communauté LGBT.

Alors que le pays tout entier est mobilisé par la guerre qui l’oppose à la Russie, l’Ukraine vient de prendre des mesures en faveur de ses citoyens LGBT. L’association Stop Homophobie rapporte que jeudi 15 décembre, la Rada (le parlement ukrainien) a en effet adopté un projet de loi interdisant « la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ». Elle s’est ainsi pliée aux mesures exigées par la Commission européenne dans le cadre du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

L’urgence de la guerre

L’adoption de cette loi pourrait être le premier pas vers la légalisation du mariage pour tous en Ukraine. Une demande que la communauté LGBT ukrainienne formule d’autant plus expressément depuis le début de la guerre contre la Russie. En effet, en cas de décès de l’un des deux partenaires d’un couple homosexuel, l’autre ne bénéficie d’aucun statut légal lui permettant d’identifier le corps, ni de le récupérer et de l’enterrer.

En juillet dernier, une pétition ayant rassemblé au moins 25 000 signatures a contraint Volodymyr Zlensky à s’exprimer sur le sujet. Le président ukrainien a formulé une réponse tiède. Il a d’abord déclaré qu’en temps de guerre, il est impossible de modifier la Constitution du pays, or celle-ci définit le mariage comme l’union entre un homme et une femme. Mais il a également déclaré que « les valeurs démocratiques doivent garantir les mêmes droits pour toutes et tous, y compris la communauté LGBT+ », laissant ainsi la porte ouverte à une future légalisation. Mais cette première victoire que constitue la loi contre les discriminations LGBTIphobes encourage les associations de défense des droits LGBT à ne pas baisser les bras. « Nous espérons que le gouvernement s’engage maintenant pour la reconnaissance et l’égalité des personnes LGBTIQ+ », a confié Olena Shevchenko, présidente d’Insight, un groupe ukrainien de défense des droits LGBT, au Washington Blade.

Crédit photo : Ian Taylor / Unsplash