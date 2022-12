La Russie accusée de génocide en raison de la déportation d’enfants ukrainiens

Dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le gouvernement de Vladimir Poutine aurait mis en place une stratégie de « désukrainisation » des mineurs. Jusqu’à 700 000 enfants pourraient avoir été déplacés à ce jour.

L’association française « Pour l’Ukraine, pour leur liberté, pour la nôtre ! » a saisi la Cour pénale internationale (CPI), mercredi 21 décembre. Elle accuse la Russie de génocide pour des « faits particulièrement graves de transferts forcés d’enfants ukrainiens vers la Russie », selon le dossier consulté par Libération. Les auteurs du texte demandent à ce que le président russe Vladimir Poutine, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, le chef d’état-major des armées, Valeri Guerassimov, le chef de l’« opération militaire spéciale en Ukraine », Sergueï Sourovikine, le philosophe Timofeï Sergueïtsev, qui appelle à la « dénazification » de l’Ukraine, et Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits des enfants de la Fédération de Russie, soient poursuivis.

Une enquête déjà en cours

Le dossier déposé par l’association française auprès de la CPI a pour ambition de contribuer à l’enquête préliminaire lancée en mars par le Procureur Karim Khan. Elle concerne des faits de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité perpétrés par les Russes en Ukraine. Dans le document de 22 pages remis au Procureur Khan, les membres de l’association française décrivent quant à eux des exactions dont le « but assumé » est de « russifier », « dénazifier » et « désukrainiser » les mineurs. Des faits « susceptibles de constituer les infractions sous-jacentes de génocide et de crime contre l’humanité », précisent-ils en s’appuyant sur les articles 6 et 7 du statut de Rome, le traité international fondateur de la CPI.

Des milliers d’enfants concernés

Selon Libération, des sources ukrainiennes estiment qu’environ 240 000 enfants ont été déportés en Russie depuis le 24 février. « Parmi ceux-ci, seuls 13 112 ont pu être nommément identifiés, en date du 10 décembre, par le gouvernement ukrainien, et 119 seraient revenus en Ukraine. » Interrogé par le journal, l’avocat Emmanuel Daoud, conseiller auprès de l’association qui a saisi la CPI, précise que « les Russes évoquent plus de 700 000 enfants ukrainiens déplacés ». Des familles seraient payées pour adopter ces jeunes ukrainiens lors de procédures d’adoption express, qui ne prendraient qu’une journée. Des « changements complets d’état civil en modifiant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance » sont même opérés, ajoute-t-il. « C’est une stratégie d’effacement ».

Visuel de Une : Unsplash / Ben Wicks