3 looks inspirés des célébrités pour ton premier jour post-confinement

Certes, on ne sait pas quand le confinement sera fini. Mais j’ose espérer que l’hiver ne se sera pas encore installé quand ce sera le cas.

C’est pourquoi je te propose des inspis de looks pour slay ton premier jour post-confinement !

Je t’ai récréé trois looks de célébrités, plus ou moins récents.

Get The Look de Kendall Jenner

Ce look est simple, et tout est dans les accessoires. Le chapeau de paille en rappel avec la semelle des chaussures et les petites lunettes rondes donnent ce petit je-ne-sais-quoi à la tenue.

Le petit twist (littéralemennt) est aussi le fait que Kendall ait noué son t-shirt. Tu peux aussi opter directement pour un crop-top.

T-shirt gris foncé, Uniqlo, 12,90€ / Jean taille haute, Stradivarius, 19,99€ / Derbies compensées, Zalando, 69,95€ / Chapeau de paille, 15,99€ / Lunettes rondes, Zalando, 19,95€

Get The Look de Bella Hadid

Si tu as un blazer vintage à épaulettes sous la main, ne te prive pas de le choisir. Sinon, pour recréer un look oversize, il y toujours les blazers pour homme.

Pour créer le même effet que son pantalon effet lacé, je t’ai choisi un pantalon taille basse couplé à un crop-top à lacet.

Top avec lacet, Shein, 6€ / Blazer, Uniqlo, 59,90€ / Pantalon talle basse, Shein, 12€ / Basket noires, 55,49€ / Collier, ASOS, 9,49€ / Lunettes rectangle, ASOS, 16,99€

Get The look de Taylor Swift

Ce look de Taylor Swift me rapelle un peu mes années collège/lycée. C’est le genre de look que tu pouvais voir porté par des personnages de Gossip Girl ou de Pretty Little Liars !

Chemisier noué, Shein, 9€ / Jupe plissée à fleurs, Shein, 11€ / Sandales à talons, ASOS, 41,99€ / Sac à main, LaRedoute, 19,99€

Lequel de ces trois look aimerais-tu reproduire ?

