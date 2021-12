L’idée cadeau last minute qui marche à tout les coups : la Wonderbox bien-être

Dernier week-end avant Noël, les magasins vont être pris d’assaut. Flemme de s’engouffrer dans cette marée humaine ? On a l’idée qu’il vous faut.

Si vous avez remis à plus tard vos projets pour partir à la chasse au cadeaux dans des magasins bondés, on a peut-être trouvé une solution pour vous sortir de là. On connait trop bien le cadeau last minute ! Le dernier qu’il reste à trouver, celui qui ne nous inspire pas, pour lequel on n’a aucune patience.

Il existe une solution simple et efficace qui vous évite de passer des heures à errer à la Fnac : La Wonderbox Bulle de Bien-Être. Un cadeau acheté au dernier moment qui marche à chaque fois — vous offrez un moment de détente, ça fait toujours plaisir.

Découvrez la Wonderbox Bulle de Bien-Être à 39,90€

Deux cadeaux en une seule box

Même si ça peut être assez impersonnel, la box bien-être reste l’idée cadeau qui est susceptible de plaire à tout le monde. Recevoir un instant cocooning à se faire chouchouter par des professionnels : qui peut être déçu ?

Cette Wonderbox propose de choisir parmi 8000 expériences différentes partout en France. Hammam, massages, soin du visage… elle offre jusqu’à 1h30 de bien être. Certains des soins proposés dans la box sont à faire à deux. Une seule box pour deux heureux : c’est vraiment le top.

En plus, Wonderbox pense aux agendas de ministres : elle est valable pendant 3 ans à compter de la date d’achat !

La box Bulle de Bien-Être pour qui ?

Vous l’aurez compris la wonderbox Bulle de Bien-Être c’est le cadeau qui marche un peu pour tout le monde. Il fera le bonheur d’un pote au bord du burn out, d’une jeune mère qui a besoin de douceur pour commencer 2022 mais aussi le vôtre : plus besoin de chercher des heures pour trouver un cadeau à votre tante et son épouse !

