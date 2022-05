Le 4 mai 2022, Enjoyphoenix, l’influenceuse connue de tous, a fait la promo sur ses réseaux de patchs anti-ondes. Le problème ? C’est qu’aucune étude ne prouve que ça fonctionne et ces petits accessoires peuvent même représenter un danger… On vous explique.

Migraines, vertiges, nausées, troubles du sommeil, fatigue, sensation de brûlures, fourmillements dans les mains, irritabilité… ces symptômes sont parfois associés, par celles et ceux qui les ressentent, à une intolérance aux ondes. Même si la causalité n’est pas prouvée entre ces maux bien réels qui peuvent gâcher la vie des personnes et les ondes, ces dernières existent bel et bien : elles sont émises naturellement par tous les appareils sans fil du quotidien, de la box Internet au smartphone. Ces incertitudes autour de l’électro-sensibilité n’empêchent pas des entreprises de faire leur beurre sur des solutions « miracles », vendues par les influenceurs. Et il faut s’en méfier.

Pas plus tard qu’hier, Marie Lopez aka @Enjoyphoenix, influenceuse aux 5,5 millions d’abonnés sur Instagram, a fait la promotion via un partenariat rémunéré d’un gadget censé créer une barrière magnétique afin de protéger des ondes émanant de nos téléphones portables. Une pastille métallique créée par la marque suisse Fazup à coller directement sur le téléphone qui prétend réduire ou annuler des symptômes attribués aux ondes.

« Fazup n’est pas un simple autocollant, mais une antenne passive qui se colle précisément sur l’antenne de votre mobile grâce à l’outil de pose fourni. Il régule l’émission d’ondes des mobiles à la source, et réduit votre exposition, mais n’élimine pas 100 % des ondes », explique la principale intéressée sur ses stories Insta qui s’étendent sur 7 slides et mènent évidement à un code promo de -20%.

@enjoyphoenix

Hum… Vraiment ?

Le souci, c’est qu’absolument rien ne prouve que ces patchs fonctionnent vraiment. Des promesses mensongères que nous sommes allées vérifier sur une FAQ consacrée à l’exposition du public aux ondes où l’Agence nationale des fréquences y explique que « les dispositifs anti-ondes destinés à être placés sur ou à proximité de l’antenne du téléphone mobile ne montrent pas d’efficacité de protection significative pour l’ensemble des téléphones mobiles et des bandes de fréquence testés. »

Cette dernière renvoie d’ailleurs aux travaux menés en 2013 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur le sujet. Treize dispositifs avaient été testés et voici les conclusions de cette étude :

« Les dispositifs anti-ondes destinés à être placés sur ou à proximité de l’antenne du téléphone mobile ne montrent pas d’efficacité de protection significative pour l’ensemble des téléphones mobiles et des bandes de fréquence testés. Aucune conclusion ne peut donc être apportée quant à leur efficacité sur une diminution du niveau de DAS. »

L’Anses a d’ailleurs expliqué que « Les protections qui modifient les performances radioélectriques des téléphones mobiles, en dégradant par exemple les capacités de réception, risquent, dans des conditions d’utilisation réelles, d’augmenter le niveau d’exposition de l’utilisateur ». Nos confrères de Numerama ont expliqué de manière extensive pourquoi les appareils grand public émettant des ondes étaient d’ailleurs sans risque avérés et très contrôlés en France.

Une mobilisation basée sur la peur

Enjoyphoenix n’a pas été la seule influenceuse contactée par l’entreprise Fazup. Nombre d’entre elles ont fait la promotion de ce sticker aux promesses farfelues. Le but de la manœuvre ? D’après une enquête menée par BFM Business : effrayer les jeunes mères ou les personnes souhaitant avoir des enfants, en invitant les instagrameuses à rappeler que les enfants absorbent dix fois plus d’ondes que les adultes. Evidemment, aucune source scientifique n’est citée.

Fazup continue de mobiliser des influenceuses « jeunes mères » pour leur faire peur et écouler leurs patchs « anti-ondes ».



Alors un rappel: ces patchs n’ont pas d’autre effet prouvé que d’alléger votre portefeuille.



Même les fondateurs de Fazup l’ont reconnu. pic.twitter.com/MpT9iZ1xco — Raphael Grably (@GrablyR) April 28, 2022

Les fondateurs eux-même n’ont aucune preuve d’efficacité

Interviewés au sujet de l’efficacité des produits qu’ils commercialisent par Capital, les deux fondateurs de Fazup ont admis qu’ils ne disposaient d’aucune preuve révélant la réelle efficacité de leurs stickers. Ils avouent d’ailleurs jouer sur les mots (pour éviter les retombées pénales) : « Nous écrivons par exemple que notre produit élimine la sensation de maux de tête, non qu’il élimine les maux de tête. Si les gens comprennent autrement, c’est leur problème ».

Réponse de la société Fazup relayée par Capital

Un discours flou qui continue de se répandre à grande échelle, car en visant des influenceuses aux audiences impressionnantes comme Enjoyphoenix, il se peut que les ventes de ces petits produits grimpent en flèche. Qu’importe leur utilité ou l’existence avérée de ce qu’ils prétendent combattre.

À lire aussi : Kim Kardashian parle ouvertement de son régime drastique pour le Met et c’est un problème

Crédits de l’image de une : @enjoyphoenix.