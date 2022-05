Les mots d’amour gardent-ils toujours leur sens ? Une linguiste répond sur ARTE

Dire « Je t’aime » a-t-il toujours le même sens la centième fois ? La millième ? Le langage peut-il se faire un miroir réaliste de nos émotions ? Des chercheurs répondent, dans le dernier épisode des Idées larges sur ARTE !

Les mots d’amour sont-ils des mots de tous les jours ? Si dire je t’aime à quelqu’un pour la première fois peut faire l’effet d’un saut dans le vide, plus on la répète, plus cette petite phrase perd en intensité.

Les mots perdent-ils de leur sens, à mesure qu’on en use ? Et si c’est le cas, est-il vraiment possible de traduire ses émotions avec le langage ? C’est la question que se sont posées la journaliste Laura Raim et la linguiste Julie Neveux dans Les Idées Larges, sur ARTE !

La constante transformation du langage

D’après la chercheuse, ce constat est un moteur d’évolutions pour notre langue. Répétées et galvaudées, les expressions du quotidien ne permettent parfois plus de montrer la singularité du sentiment qu’on essaie de transmettre. C’est là que rentre en jeu le concept de remotivation du langage : une envie de remettre le sens que nous recherchons derrière des mots presque usés.

C’est ainsi que « belle journée » est devenu plus enthousiaste qu’un classique « bonne journée » dans les mails professionnels, par exemple.

Les idées larges sur ARTE / Capture d’écran

En explorant les mots d’amour, la journaliste et la chercheuse abordent les mutations du langage, les nouveaux tics verbaux, ou l’usage des emojis.

De quoi remettre en perspective nos petits mots du quotidien, qu’ils soient en fin de mail ou en fin de lettre d’amour !

