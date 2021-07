Les films et séries qui débarquent sur Prime Video en août 2021

Nouveau mois, nouveau catalogue ! Comme à son habitude, Prime Video accueille en août 2021 plein de films et séries pour vous aider à binger tout l’été.

Après les nouveautés Netflix d’août 2021, voici celles de Prime Video ! Et ça tombe plutôt bien, vu que la météo sur une bonne partie de la France semble avoir confondu les moyennes estivales avec celles d’octobre… alors faute de bronzer, autant binger !

Les films qui arrivent sur Prime Video en août 2021

Côté films, Prime a le sens du timing : juste après le couronnement de Titane, le film de Julia Ducournau sacré Palme d’Or à Cannes, la plateforme met en ligne son premier long-métrage, le déjà culte Grave ! Entre autres œuvres à ne pas manquer…

Grave, le 1er août sur Prime Video

En 2017, Julia Ducournau a fait frémir de plaisir les fans d’horreur et de francophonie avec Grave, un long-métrage atypique, exigeant, puissant.

Justine, 16 ans, végétarienne comme toute sa famille, rejoint sa grande sœur en école de vétérinaire. Bizutage et harcèlement s’installent, au point que l’adolescente se retrouve forcée de manger de la viande crue. Ce qui lui donnera un certain goût pour la barbaque saignante…

Incontournable, Grave est à voir même si vous êtes plutôt flippette — il ne fait pas vraiiiment peur, et passer 1h39 avec Garance Marillier, ça n’a pas de prix.

Bons baisers de Bruges, le 10 août sur Prime Video

Sorti en 2008, ce qui cause un sacré coup de vieux, Bons baisers de Bruges est l’un de ces films lentement devenus cultes pour qui aime les gangsters, les accents britanniques et la tragicomédie caustique si propre aux longs-métrages venus d’outre-Manche.

Deux tueurs à gages devant se retirer temporairement de la circulation sont envoyés à Bruges, charmante cité belge connue pour son beffroi, ses canaux et ses touristes. Le plus jeune, Ray, rue dans les brancards, tandis que son aîné profite de la ville. Entre rencontres humaines et révélations, leur séjour ne sera pas de tout repos…

Portés par un Colin Farrell, un Brendan Gleeson et un Ralph Fiennes impeccables, Bons baisers de Bruges est un bijou comme on en fait trop peu. À (re)voir d’urgence !

La saga Rebuild of Evangelion, le 13 août sur Prime Video

Voilà une trilogie exigeante que les fans d’anime seront ravies de retrouver sur Prime Video.

En trois films, la cultissime série d’animation Neon Genesis Evangelion se réinvente, exploitant des possibilités techniques inaccessibles lors de sa création dans les années 1990 et réécrivant sa complexe histoire afin de rester accessible même pour qui ne connaît pas le programme originel.

Post-apo, mecha, dangereux Anges, réflexions métaphysiques, gore… Il y a tout ça, et bien plus encore, dans Evangelion. Alors on ne se risquera pas à tenter de vous résumer cette oeuvre hallucinée : on vous conseille juste de la regarder !

Chaos Walking, le 24 août sur Prime Video

Tom Holland, Daisy Ridley, what else ? Les coqueluches du cinéma hollywoodien révélées par les maxi-franchises que sont Spider-Man et Star Wars sont réunies dans un film post-apocalyptique intrigant, adapté d’une saga littéraire !

Chaos Walking vous emmènera à la rencontre de Todd Hewitt, vivant dans un monde où les femmes ont toutes disparu… et où les hommes peuvent lire dans les pensées des autres. Oui. Écoutez. C’est aussi sur une autre planète. Voilà.

Vous vous en doutez, toute la Gaule n’est pas occup… euh, toutes les femmes n’ont pas vraiment disparu : Viola débarque sur la planète de Todd et les problèmes arrivent avec elle.

Action, mystère et science-fiction vous donnent rendez-vous le 24 août !

Les autres films qui arrivent en août sur Prime Video

Au-delà de ces quelques coups de cœur, vous pourrez aussi retrouver pour bien finir l’été :

La Légende d’Hercule, le 1er août (attention, ce n’est pas le Disney !)

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, le 1er août

Zoolander 2, le 1er août

Les deux Ghost Rider, le 2 août

Historias Lamentables, le 2 août

Le Rythme de la vengeance, le 9 août

Regression, le 12 août

A Cure for Life, le 15 août

La trilogie Detective Dee, le 16 août

La Femme de ses rêves, le 20 août

Chaud devant !, le 21 août

True Grit, le 22 août

Les séries qui arrivent sur Prime Video en août 2021

Il n’y a pas que le cinéma dans la vie ! Des séries bien classes sont à découvrir ou redécouvrir sur Prime en août.

Cruel Summer saison 1, le 6 août sur Prime Video

En voilà une intrigante nouveauté ! Bien qu’elle se base, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP (trop ?) de séries, sur le kidnapping d’une adolescente…

Cruel Summer vous emmènera au cœur des années 90, dans une ville texane où Kate Wallis, lycéenne, disparaît. Une autre adolescente qui ne semble pas avoir côtoyé la première devient pourtant le focus de la communauté, et la cible d’une grosse dose de haine.

Le programme arrivera-t-il à éviter la violence gratuite pour se focaliser sur l’aspect psychologique de ce drame ? C’est tout ce qu’on espère de notre côté !

Modern Love saison 2, le 13 août sur Prime Video

L’une des plus belles séries du moment est de retour ! Adaptée d’une chronique du New York Times devenue culte outre-Atlantique, Modern Love analyse l’amour sous mille formes, avec un casting cinq étoiles.

Au programme de cette saison 2 : Kit Harington, Anna Paquin, Tobias Menzies, Gbenga Akinnagbe… entre autre acteurs et actrices qui n’ont plus à faire leurs preuves.

Nine Perfect Strangers, le 20 août sur Prime Video

C’est peut-être la fiction la plus attendue de ce mois d’août sur Prime Video : Nine Perfect Strangers promet de vous donner des frissons d’angoisse.

Pas parce que c’est une minisérie d’horreur, mais parce qu’en vous plongeant dans les griffes d’une inquiétante gourou, le duo Nicole Kidman/David E. Kelly (Big Little Lies, The Undoing) se reforme pour mettre vos nerfs à l’épreuve ! Vous voilà prévenues…

The Bold Type saison 5, le 30 août sur Prime Video

Clap de fin pour The Bold Type ! Cette série rafraîchissante sur la sororité, le journalisme, la carrière des femmes ou encore l’ambition tire sa révérence avec une cinquième et ultime saison.

Kat, Sutton et Tiny Jane vous donnent rendez-vous pour six derniers épisodes dès le 30 août sur Prime Video.

Les autres séries qui arrivent en août sur Prime Video

Vous en voulez encore ? Ça tombe bien ! En août 2021 sur Prime Video, il y aura aussi…

Dr Harrow saisons 1 et 2, le 2 août

Head Above Water, un docu-série, le 6 août

Kevin Can F**k Himself saison 1, le 27 août

