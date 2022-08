Les éléments sordides du procès Depp/Heard continuent d’émerger : preuves trafiquées et traitement contre les troubles de l’érection

Les pièces sous scellé du procès surmédiatisé entre les deux stars ont été révélées : des photos dont l’authenticité est hautement remise en question, mais aussi des éléments du dossier médical de Johnny Depp que les avocats d’Amber Heard tenaient à exploiter dans le cadre de l’affaire…

Dans la foulée des nombreux documents révélés ces derniers jours sur le procès pour diffamation qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard en mai 2022, bon nombre d’éléments peu reluisants à l’égard de l’acteur sont désormais connus.

Outre ses échanges de SMS avec certains de ses amis proches, Marilyn Manson ou Paul Bethany, l’acteur aurait lui aussi manipulé des preuves afin de montrer qu’il aurait été violenté par Amber Heard.

Au tour de Johnny Depp d’être soupçonné d’avoir manipulé des photos

Selon une demande formulée par l’équipe des avocats d’Amber Heard en décembre 2021, les metadata des photos présentées par l’équipe de Johnny Depp montrent que ces documents ont été modifiés voire créés en 2019 ou en 2020, soit plusieurs années après la prise présumée de ces photos en 2015.

Il s’agit de photos d’égratignures et d’hématomes, ainsi que celle d’un doigt ensanglanté et d’une marque sur son visage.

Des détails troublants, d’autant que les avocats de Johnny Depp ont largement appuyé pendant le procès le fait que certaines photos montrant le visage tuméfié d’Ambert Heard auraient été modifiées, ce qu’a nié Amber Heard.

D’autres éléments sordides ont été rendus publics comme l’état de santé de Johnny Depp et ses traitements médicamenteux, dont la prise de Cialis, utilisé pour soigner les troubles de l’érection. Selon les avocats d’Amber Heard, sa « dysfonction érectile est pertinente au regard de l’utilisation d’une bouteille pour violer Amber Heard, en plus d’expliquer l’état d’esprit et la colère de M. Depp ».

Début mai, l’actrice a en effet témoigné devant la cour du tribunal de Fairfax avoir été violée par Johnny Depp en 2015. La séquence, particulièrement éprouvante, a été moquée et raillée sur TikTok par de nombreux soutiens de l’acteur au même titre que bien d’autres prises de parole à la barre.

she’s literally talking about him sexually assaulting her what is wrong with people pic.twitter.com/o8S0f8BK9R — j (@zatannazatxra) May 7, 2022

Le témoignage d’Ellen Barkin, ancienne proche de Johnny Depp

C’est enfin le témoignage d’une ex-compagne de Johnny Depp qui participe à donner une autre couleur au verdict de ce procès et aux conséquences terribles sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles.

L’actrice Ellen Barkin a été en relation avec l’acteur dans les années 90, et affirme que celui-ci lui aurait fait prendre de la drogue (elle dit y avoir consenti après avoir protesté, cédant à l’insistance de Johnny Depp) lors de leur première relation sexuelle. Cet élément précis de sa déposition faite en 2019 n’a cependant pas été présenté devant la cour lors du procès en mai.

Son témoignage revenait aussi sur les comportements de Johnny Depp, un homme souvent très alcoolisé, selon Ellen Barkin : « Il y avait toujours une atmosphère de violence. Il crie. Il a recours à de la violence verbale. Il criait beaucoup. »

Ellen Barkin l’a aussi décrit comme particulièrement possessif et cherchant à contrôler ses déplacements et ses fréquentations : « C’est un homme jaloux qui veut contrôler “Où tu vas ? Et avec qui ? Tu as fait quoi hier soir ?”. J’avais une égratignure dans le dos, qui l’a mis hors de lui car il était sûr que ça venait du fait que j’avais couché avec quelqu’un d’autre que lui. »

