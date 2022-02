L’émoji homme enceint est là et c’est une bonne nouvelle, n’en déplaise aux rageux

Dans la nouvelle fournée d’émojis, on trouve une fleur de lotus, une bouée, une boule à facette mais aussi un homme enceint. Et c’est une bonne nouvelle !

Précédemment, les femmes fans d’emoji pouvaient annoncer leur grossesse avec l’émoji femme enceinte. Il est désormais aussi possible de le faire pour les hommes et les personnes non genrées !

Ce sont en effet deux nouvelles options qui font leur apparition dans la mise à jour émoji 2022, aux côtés du « cœur avec les doigts » venu de Corée du Sud qui rencontre déjà un franc succès.

© Compte Twitter Émojipédia

Les hommes enceints : une réalité à représenter

Les émojis sont censés prendre en compte TOUTES les réalités et représenter TOUTES les personnes. Jennifer Daniel, première femme à diriger le sous-comité Emoji du Consortium Unicode, avait été interrogée par Madmoizelle, et l’avait expliqué. Une sorte de réparation était à faire :

« Le problème vient de la terminologie des émojis. Plutôt que de définir un emoji “femme enceinte”, il aurait été préférable, dès le début, de le nommer “personne à ventre gonflé” ou quelque chose comme ça. Vu qu’on ne peut pas modifier les émojis déjà existants, on en crée des nouveaux, d’où la sortie prochaine de l’emoji “homme à ventre gonflé” pour équilibrer avec celui de la femme. »

Un des combats de Jennifer Daniel est en effet l’inclusivité des émojis ! Les hommes trans et les personnes non-binaire pouvant être enceints, il était logique de proposer ces nouveaux émojis.

Le média LGBTI+ Paint — créé par deux jumeaux, Alice et Cédric — s’en est réjoui :

Sur la Toile, des militants et militantes en faveur des droits des personnes trans se sont félicités de cette avancée, qui finalement ne fait que coller à une réalité déjà existante.

« Si l’émoji “homme enceint” vous dérange, alerte info pour vous : les hommes enceints EXISTENT. Ne les invisibilisez pas. »

Konbini avait consacré un reportage à Ali, qui avait été enceint de sa fille Salomé et premier homme de France à avoir été reconnu comme « père gestateur ». France TV lui avait également consacré un épisode de la série Océan, nommé « transernité ».

Comme pour toute avancée en faveur des personnes LGBTI, il y a toujours des rageux qui ragent — il y a même eu un débat au ras des pâquerettes dans Touche pas à mon poste sur le sujet. Et des propos transphobes y ont été tenus, sans surprise.



Mais toutes ces petites étapes qui permettent une meilleure représentation des personnes trans et non-binaire vont dans le bon sens, alors nous nous en réjouissons !

À lire aussi : Voici les nouveaux emojis mi-gênants mi-marrants qui débarquent bientôt sur nos smartphones

Image en une : © Émojipedia