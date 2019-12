5 leçons de vie que l’équitation m’a apprises

Ahlala les galops à fond !Pour tout dire, avant d'aller faire cette saison au bord de la mer, je n'avais jamais galopé à cette vitesse. Ben oui, pas simple d'avoir les terrains pour galoper à cette vitesse quand t'es en montagne auvergnate...Première balade course que mon patron me dit d'emmener, il me prévient que les chevaux ont l'habitude d'aller à fond dès qu'on quitte l'eau pour retourner sur la plage, surtout lors du premier galop. Jusque là, ça va, je connais les chevaux du club maintenant, ils sont tops, je sais que je vais gérer.Ensuite il me dit "bon, le premier galop, ça va partir à fond de cale en peloton, ils ont l'habitude, t'as la jument la plus rapide pour rester en tête, et préviens tes cavaliers que c'est même pas la peine qu'il essayent de controler quoi que ce soit, c'est la récré pour les chevaux et ils le savent... "Heu... ouéokécool mais alors comment je les arrête ?"Oh tu verras ils écoutent super bien la voix, tu les laisses se défouler et galoper plein cul au début et après tu les feras ralentir nickel à la voix : oooooooh on ralentit.... aaaaaaaau troooooot..... "Franchement j'y suis allée super septique en faisant de l'huile.Et bien tip top au poil et quel kiffe !Bon après, à chaque balade course que j'ai emmené, je faisais un briefing avant d'être sur la plage, pour prévenir mes cavalier.e.s que ça allait partir plein cul en rentrant les fesses en sortant de l'eau, et qu'il ne fallait pas espérer contrôler quoique ce soit au premier galop, mais que les chevaux écouteraient ma voix et que pas un seul ne mettait de coups de cul. Parce que je sais qu'il n'y a rien de plus angoissant pour un.e cavalier.e confirmé.e que de sentir qu'on a pas le contrôle.Et bien évidemment, au moment de prendre les inscriptions, on faisait super gaffe au niveau et on prévenait bien les personnes que c'était pas une balade pour enfiler des perles.