Le Sénat vote un amendement visant à interdire le port du voile pendant les compétitions sportives

Alors que nombre de fédérations mettent l’accent sur la pratique féminine, le Sénat persiste et signe dans son refus du sport pour toutes et vote un amendement pour interdire le port du foulard lors des compétitions et évènement sportifs.

Malgré l’avis défavorable de la ministre des sports Roxana Maracineanu, le Sénat dont la majorité est affiliée au parti de droite Les Républicains a voté ce mardi un amendement interdisant « le port de signes religieux ostensibles » lors d’« événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées ».

Cottonbro / Pexels

Un amendement qui exclut les femmes qui portent le foulard du monde du sport

Un amendement qui vise principalement le port du voile, comme l’indiquaient déjà les intentions du Sénat lors de la préparation de la « loi Séparatisme ». Le sénateur de l’Isère Michel Savin (Les Républicains), affirmait alors que « si le port du voile n’est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux ».

Repoussé par la ministre des Sports, l’amendement avait été supprimé par l’Assemblée nationale avant le vote de cette loi. Mais les mois passent, et l’islamophobie reste : c’est cette fois-ci dans le cadre de l’examen de la loi « Démocratiser le sport » que le Sénat souhaite intégrer cet amendement qui interdirait en pratique la participation aux compétitions officielles et à tous les évènements sportifs affiliés aux fédérations aux femmes musulmanes qui portent le foulard. De quoi les exclure du monde sportif fédéral et des associations qui le composent, tout simplement.

✅ vote de notre amendement les @lesRep_Senat visant à interdire le port du voile dans les compétitions sportives organisées par les fédérations, lors de l'examen de la proposition de loi visant à démocratiser le #sport en France au #Senat @StephPiednoir @BrunoRetailleau pic.twitter.com/C9cTRQ97RE — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) January 18, 2022

L’obsession française — et islamophobe — pour le port du voile

Ce n’est pas parce que le Sénat l’a voté que l’amendement rentrera en action : dans cette procédure de création de loi, c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Celle-ci, composée majoritairement de députés du parti gouvernant La République En Marche, devrait se ranger à l’avis de la ministre des Sports, et supprimer cet amendement du texte final de la loi « Démocratiser le sport » comme elle l’avait fait pour le texte précédent.

Mais ce n’est pas parce que l’amendement ne sera pas voté qu’il ne témoigne pas d’une réalité bien tangible : celle de l’obsession française — et islamophobe — pour le foulard et les femmes qui le portent. Dans le monde du sport hexagonal, par exemple, elle se traduit par l’interdiction, pour les footballeuses, de jouer en compétition officielle en portant un voile, alors même que le règlement international de la FIFA le permet. Une injustice contre laquelle luttent entre autres les Hijabeuses.

Un amendement qui risque donc de ne jamais entrer en vigueur, mais qui ne laisse aucun doute sur les priorités des Républicains en cette période d’élection présidentielle…

Crédit photo : R.F Studio /Pexels