Le casting du remake du Prince de Bel-Air est officiel

Le remake est à la mode et après Gossip Girl, c’est la série mythique des années 90 «Le Prince de Bel-Air» (Fresh Prince) qui fait peau neuve avec «Bel-Air», beaucoup plus dramatique que le sitcom original.

Avant qu’une vraie série soit annoncée, c’était un faux trailer qui avait été créée en 2019 par Morgan Cooper, un fan de la série. Il se voulait beaucoup moins fun que le générique original où Will Smith rapait un grand sourire au lèvre. L’angle principal de ce trailer étant de montrer la vraie vie d’un jeune homme afro-américain venant des quartiers difficiles de la banlieue de Philadelphie.

Quand on y pense, le plot de la série était déjà dramatique sans qu’on s’en rende compte. Le sit-com gardait un ton humoristique évidemment. Mais en prenant un peu de recul, un ado obligé de vivre loin de sa mère car elle a trop peur qu’il se retrouve dans des embrouilles, c’est pas très rigolo.

Aujourd’hui, un vrai reboot de la série a été annoncé avec aux commandes Morgan Cooper, le créateur du faux trailer et également le vrai Will Smith qui prendra part au projet. Ce ne sera pas lui à l’écran évidemment, cependant le casting vient d’être révélé et c’est le jeune Jabari Banks qui jouera le rôle de Will. La plupart des acteurs sont des nouveaux visages peu connus, et on a hâte de les découvrir à l’écran !

