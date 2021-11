Laurine, 2 577€ par mois à deux : « Je suis très mauvaise gestionnaire »

Combien gagnez-vous par mois ? Comment dépensez-vous cet argent ? Qui paye quoi dans votre couple ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Laurine qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Les revenus mensuels du couple sont relativement disparates : 1 530€ par mois pour Laurine, qui travaille dans le secteur de la culture, et 1 000€ par mois pour son conjoint, qui a lancé son activité d’auto-entrepreneur il y a quelques mois.

Heureuse d’avoir un emploi sur un marché difficile, elle s’estime cependant assez mécontente de son salaire :

« Honnêtement, je m’estime mal payée compte tenu des responsabilités qu’on me confie et des heures supplémentaires qui sont monnaie courantes. Les CDI sont rares dans ma branche, et j’ai de la chance de ne pas être complètement précaire…

En effet, son conjoint gagne en moyenne 1 000€ nets de revenus mensuels en auto-entrepreneur. Il a lancé son entreprise après un burn-out, il y a quelques mois, et même si ce statut est instable, il le trouve préférable à ses dernières expériences de salariat.

Laurine est aussi éligible à une prime d’activité de 47€, soit un total pour le ménage de 2 577€ par mois.

Pour organiser leurs dépenses, Laurine et son partenaire ont chacun leur compte individuel pour leur vie de tous les jours, et un compte commun sur lequel ils versent chacun le nécessaire à leur loyer, leurs factures, et leurs courses alimentaires.

Ça lui permet de participer un peu moins, et de respirer un peu. À l’inverse, les mois où il gagne un peu plus, il compense en mettant un peu plus. »

« On a un mode d’organisation qui est à la frontière du pro-rata et du 50/50 : on part du principe que nous payons chacun la moitié du loyer et des factures, mais si jamais il a un moment de creux avec son entreprise, il sait que je mettrai un peu plus sur le compte commun.

Une manière de faire qui leur convient bien, et qui leur permet de s’ajuster aux revenus pour l’instant fluctuants de son compagnon.

Pour un appartement de 40m2 en petite couronne parisienne, le couple paie un loyer de 825€ par mois, soit presque un tiers de leur revenu global. Une somme qui ne paraît pas excessive à la jeune femme, au vu du prix de l’immobilier en Île-de-France :

Le prix est modéré parce que l’appartement était un peu vieillot quand nous avons emménagé et qu’il se trouve en rez-de-chaussée sur rue, mais ça ne nous dérange pas trop : nous l’avons rafraîchi un peu, et nous sommes habitués aux bruits. »

« Vu la localisation de notre appartement et sa taille, j’estime que c’est un bon plan. Surtout dans la mesure où l’eau, et surtout le chauffage sont compris dans les charges !

Seul point noir : Laurine a du mal à s’y projeter à long terme, mais ne voit pas comment elle pourrait le quitter.

Mais ce n’est pas possible : les loyers explosent, et mon salaire stagne ou augmente très lentement. Autant dire que si mon propriétaire voulait récupérer son bien demain, ou si mon copain et moi étions amenés à nous séparer, on aurait vraiment beaucoup de mal à trouver autre chose. »

« Le temps passant, on accumule des choses et commence à avoir envie de plus grand, plus confortable, d’avoir une vraie cuisine où recevoir…

En plus de leur loyer, Laurine et son partenaire se partagent un peu plus d’une centaine d’euros en factures courantes : 50€ mensuels d’électricité, et 60€ d’abonnements pour leur fournisseur d’accès internet, leurs téléphones mobiles, et des services de streaming (Netflix, Amazon prime et OCS). Depuis 2021, ils ne paient plus de taxe d’habitation.

À cela s’ajoutent des courses alimentaires que Laurine considère comme assez chères : 500€ mensuels, soit 250€ chacun. Elle explique :

« Nous mangeons végétarien, bio, et essayons de consommer le plus local et éthique possible. Quand on peut se le permettre, on va faire nos courses dans un supermarché coopératif où tout le monde est rémunéré correctement.

Le problème c’est qu’on fait ça en début de mois et qu’on a tendance à s’enflammer un petit peu… Et on finit le mois dans des supermarchés discount ! Le marché près de chez nous propose aussi des fruits et des légumes de qualité pour peu cher. »