Laure Manaudou donne une belle leçon à ceux qui moquent son fils pour sa coiffure « de fille »

Le fils de Laura Manaudou porte une couette à 4 ans, et alors ? L’ancienne championne de natation a dû réagir après des moqueries rencontrées à l’école…

Laura Manaudou, incroyable sportive, est aussi mère — d’une petite Manon issue d’une précédente union, et de deux garçons qu’elle a eus avec le chanteur Jérémy Frérot. Le plus grand de ces derniers, Lou, a quatre ans : il va à la maternelle.

Et justement, le petit Lou est allé en cours avec une couette et a reçu des moqueries de ses camarades…

La nageuse explique dans une story Instagram :

« Quand ton fils va à l’école avec une couette et qu’il revient en te disant que les copains se sont moqués de lui parce que “c’est pour les filles les couettes”… »

La nageuse olympique poursuit :

« Tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d’avoir les cheveux courts et porter du bleu. Qu’il fait ce qui lui plaît à lui et non aux autres »

Laure Manaudou a publié d’autres photos dans sa story : une de Zlatan Ibrahimovic, ainsi qu’une photo de son frère Florent Manaudou et de son mari Jérémy Frérot. Tous avec une couette ! Ils sont en effet aussi coutumiers de ce type de coiffure. De quoi montrer à son fils que chacun fait bien ce qu’il veut, avec ses cheveux.

Et ce beau message à son fils a porté ses fruits car le lendemain, il lui a demandé… de lui faire à nouveau une couette !

Et si on arrêtait avec les marqueurs genrés dès le plus jeune âge ?

Le message qu’a voulu faire passer Laure Manaudou et auquel on souscrit totalement, c’est : un peu de tolérance s’il vous plaît !

Les couleurs, les coupes de cheveux, la forme des vêtements, cela peut sembler être des détails mais on enferme dans des cases, on étiquette et finalement on essentialise dès le plus jeune âge. Ça veut dire quoi, être une fille ou un garçon ? On a bien le temps de décider finalement.

Les enfants qui ont critiqué le jeune Lou ne sont pas à blâmer : ils ont été baignés dans une culture qui souhaite à tout prix mettre les personnes dans des cases, dans des genres, avec toute la panoplie qui doit aller avec.

Et si on tentait de s’éloigner des stéréotypes en laissant notamment les enfant tranquilles, avec la possibilité d’exprimer leurs goûts et leurs envies sans jugement ? Sans doute vivrait-on toutes et tous bien mieux dans nos baskets.

Image en une : © Instagram/Laure Manaudou