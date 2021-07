L’ANSM invite les patientes à faire retirer certains DIU (« stérilets »), jugés inefficaces

Ce sont les stérilets Ancora et Novaplus qui sont visés par cette recommandation de l’Agence nationale de sécurité du médicament.

L’information a été donnée ce mardi 27 juillet par l’Agence nationale de sécurité du médicament et s’adresse à tous les gynécologues médicaux et obstétriciens, médecins généralistes et sages-femmes : il leur est recommandé de « procéder au retrait systématique » des DIU (dispositifs intra-utérins, surnommés stérilets) des marques Ancora et Novaplus, conçus par le fabricant espagnol Eurogine. Un retrait « à titre préventif » et « sans urgence », précise-t-elle.

Grossesses non désirées et expulsions spontanées

Cette mise en garde concerne 40.000 femmes en France selon l’AFP. Alors quelles sont les raisons qui invitent fortement à faire retirer sans tarder son DIU ? Ce sont des grossesses survenues malgré ces contraceptifs, mais aussi des expulsions spontanées qui sont en cause.

Un DIU déjà sous surveillance

Les modèles Ancora et Novaplus n’étaient déjà « plus disponibles en France depuis la décision de police sanitaire (DPS) prise le 18 novembre 2019 par l’ANSM en raison de l’absence de certaines informations dans la documentation technique et sur la notice ». Cette suspension était aussi due à « un défaut de démonstration de la stabilité du DIU ».

L’ANSM incite donc aujourd’hui au retrait pour toutes les patientes qui ont eu ce type de contraception posé avant mars 2019. Elle demande par ailleurs la plus grande vigilance au moment du retrait afin d’éviter toute casse éventuelle du DIU.

Comme en témoignait cette jeune femme dans Madmoizelle, il est possible qu’une grossesse se produise malgré le port d’un DIU lorsque celui-ci est mal placé, ou descend et devient donc inactif.

