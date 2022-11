Alors que son nouvel album sort bientôt, Redcar, anciennement Christine and the Queens, prend la parole pour dénoncer la transphobie qu’il subit sur les réseaux sociaux depuis son coming-out trans.

« Depuis mes débuts, je recevais des lettres de jeunes personnes trans qui me remerciaient, alors que moi je n’avais pas compris ma transidentité. »

Dans une longue interview pour Numéro, Redcar, nouvel alter ego de Chris, poursuit son virage intello-pop. Malgré l’imminence de la sortie de son album le 11 novembre 2022 (ainsi que des deux dates de concert à Paris juste avant), force est de constater que c’est aussi ses prises de parole sur les réseaux sociaux qui attirent notre attention et forcent l’admiration.

L’artiste n’a pas hésité à répondre à ceux qui l’accusent de ne pas être vraiment trans et se permettent de remettre en cause sa dysphorie de genre. Hors de question pour Redcar de se laisser psychiatriser, ou de laisser croire que son coming-out ne serait qu’une performance artistique de plus.

Il avait annoncé en août dernier sur TikTok qu’il se genre désormais au masculin :

En réponse à ceux qui nient sa démarche et imposent leur diagnostic en se drapant d’un discours pathologisant, Redcar a décidé de ne pas se laisser faire :

« Pourquoi ces gens horribles devraient rester tranquillement tapis dans l’ombre dans leur honte ? JE LES DÉNONCE.

Pas question de se taire, ni de s’excuser :

« Je suis trans, je n’ai jamais dit que je ne ferai pas n’importe quoi dans mon cheminement vers une acceptation totale. Je ne vais pas rendre plus simple ou soutenir ce binarisme factice. On existe depuis la nuit des temps et ce qui doit changer, c’est la société dans son ensemble, et non ma jouissance théâtrale. »

Un message qui a aussi (et heureusement) entraîné une large vague de soutiens.

Crédit photo : Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons