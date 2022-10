La snowboardeuse championne paralympique Cécile Hernandez agressée à Paris

Dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre, la snowboardeuse médaillée paralympique Cécile Hernandez a été victime d’une agression sexuelle, alors qu’elle regagnait son hôtel après une soirée caritative, proche de la gare de Lyon.

Sur son compte Instagram, elle a affirmé, dans un post partagé ce lundi, avoir hésité puis finalement décidé de porter plainte, afin que son agresseur puisse être retrouvé et arrêté.

Elle revient aussi sur les circonstances de son agression :

« Mercredi soir, j’étais invitée au Gala de la Fondation Alice Milliat à l’hôtel de ville de Paris. (…) Après l’événement, avec mon amie Élisa, nous sommes allées boire un verre dans le quartier St Germain. J’ai ensuite pris un taxi pour rentrer à mon hôtel (un hôtel parisien prisé), rue de Lyon. Arrivée devant l’établissement, j’ai sonné pour qu’on ouvre la porte, la sonnette ne marchait pas et personne derrière le desk, j’ai insisté en vain et au même moment, un homme est arrivé et m’a agressée. Il aurait pu me voler mon sac, mes bijoux, mon téléphone… mais ses intentions étaient toutes autres. Cet individu a eu des propos déplacés, des gestes déplacés pendant plusieurs minutes qui m’ont paru une éternité. J’ai dû taper dans les portes vitrées pour qu’on m’ouvre enfin. »