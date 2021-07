La dernière trouvaille de Darmanin pour l’accueil des victimes de viols ? Des gommettes

Dans la catégorie idées stupides, on retiendra celle-ci : des files d’attente identifiées pour les personnes qui viennent porter plainte pour viol ou violences conjugales dans les commissariats.

C’est la réponse de Gérald Darmanin pour faciliter le dépôt de plainte dans les commissariats : des files identifiées par un rond orange pour les personnes qui veulent porter plainte pour violences conjugales ou pour viol.

Nouveauté au commissariat d’Orléans : une signalétique différente et deux files d’attente distantes : une avec un rond orange 🟠 pour les personnes victimes de viol, de violences conjugales ou intrafamiliales et une avec un rond bleu 🔵 pour les victimes d’une autre infraction. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021

Imaginons déjà la force qu’il faut pour oser franchir la porte du commissariat. L’appréhension de devoir tout raconter à un inconnu. La peur de croiser quelqu’un que l’on connaît. La crainte de ne pas être comprise ou de ne pas être crue, de faire tout cela pour rien.

Et puis, on vous indique dès l’entrée une file d’attente pour votre cas particulier.

La voilà donc la solution pour que les victimes soient mieux traitées dans les commissariats ? Des files d’attentes identifiées par des gommettes de couleur ? Après les numéros verts, les files oranges pour les femmes battues ? Nous prend-on pour des enfants ?

Un accueil des victimes qui laisse DÉJÀ à désirer

Une trouvaille qui tombe à pic, au lendemain des révélations du Canard Enchaîné sur le policier qui le 15 mars dernier, avait enregistré la plainte de Chahinez Daoud pour violences contre son ex-mari. Plainte qui n’a pas servi à grand-chose puisque quelques semaines plus tard, le 4 mai, Chahinez Daoud était assassinée par lui.

Le policier en question venait donc d’être condamné, pour violences intra-familiales, à huit mois de prison avec sursis. Ces gommettes font donc doucement rigoler tant le problème de l’accueil des victimes est profond et nécessiterait des solutions à la hauteur.

THREAD Info @canardenchaine:Le policier qui a pris la plainte de Chahinez Daoud-victime d’un féminicide conjugal le 4/05 à Mérignac-avait été condamné le10/02 par le tribunal de Bordeaux pr violences conjugales. Il était tjrs affecté aux plaintes-comme d’autres malheureusement⤵️ pic.twitter.com/huEpIBFnC8 — Sophie Boutboul (@SophieBoutboul) July 22, 2021

Alors comment se sentir en sécurité dans un commissariat si la personne qui prend notre plainte est elle-même condamnée pour des faits similaires ? Une telle ironie pourrait prêter à rire si tout cela ne s’était pas soldé par un féminicide.

Un tollé sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, l’annonce a provoqué un tollé au point que le ministre de l’Intérieur a tenté (mollement) de calmer le jeu et de justifier le bien fondé de son annonce.

Pas de place pour la polémique sur un sujet aussi sérieux. Ce sera le même dispositif que celui mis en place au Mans, qui respecte la confidentialité des victimes et qui donne entière satisfaction : https://t.co/9fD7cYMcUA https://t.co/DtRNKbmg1N — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021

Confidentialité, vous dites ? En voyant la photo du journal La République du Centre pour illustrer le dispositif, on se permet d’être dubitative sur le concept de confidentialité, tant les deux files sont distinctes, mais surtout très visibles et ne semblent pas permettre une quelconque discrétion pour les victimes :

La police du #Loiret sur le front des violences faites aux femmes https://t.co/EOKzRgkFXN pic.twitter.com/HqZ04fDj4c — La République du Centre (@larep_fr) July 22, 2021

Un dispositif ni fait ni à faire ?

Stigmatisant, infantilisant mais aussi dangereux : quid de la sécurité la plus élémentaire quand on vient porter plainte et que l’on s’expose à de potentielles représailles ? Et pourquoi pas un signe encore plus distinctif après tout ? Un badge, peut-être ? Ou alors un mégaphone pour annoncer dès l’entrée le motif de sa visite au commissariat, histoire que cela soit vite expédié ?

Alors c’est sûrement pratique : c’est facile à mettre en place pour peu que l’imprimante marche, et ça coûte moins cher que de la formation, ou du personnel supplémentaire.

Dans son article présentant le système dans un commissariat du Mans en mars dernier, Libération faisait état d’un nombre de plaintes en hausse, sans pour autant pouvoir affirmer que cela soit lié à ce dispositif d’accueil.

Toujours est-il que l’annonce de son extension reste tristement ironique et rageante quand celui qui annonce la mise en place d’une file adressée aux victimes de viols fait lui-même l’objet d’une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.

